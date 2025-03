Sei giochi di Electronic Arts e Codemasters sono stati rimossi da Steam senza alcun preavviso

Nessuna comunicazione ufficiale, per ora

Dei sei titoli sopracitati, solo due sono stati sviluppati direttamente da Codemasters, ovvero Operation Flashpoint: Dragon Rising e Toybox Turbos. Gli altri sono stati realizzati da terze parti, con l'azienda britannica che ha svolto il ruolo di publisher. I diritti di pubblicazione sono passati a Electronic Arts nel 2021, quando ha acquisito Codemasters.

Una gara in Toybox Turbos

Stando allo storico di SteamDB, tutti i giochi sono stati rimossi dalla vendita da Steam il 14 marzo con la dicitura "app_retired_publisher_request" ("applicazione ritirata su richiesta del publisher), mente nelle pagine del negozio è semplicemente presente la frase "gioco X non è più disponibile nel Negozio di Steam".

Come accennato in precedenza, non c'è stata alcun preavviso prima della rimozione, né sono stati comunicati i motivi che hanno portato alla rimozione dalla vendita su Steam di questi giochi. Chiaramente la questione non fa che alimentare la discussione intorno alla preservazione dei videogiochi e a questo proposito tutti e sei i titoli sono stati aggiunti dalla community di GOG all'interno di Dreamlist, il programma della piattaforma che incentiva gli utenti a votare i titoli che vorrebbero vedere approdare nel negozio in modo da preservarli per il futuro.