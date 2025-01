GOG lancia Dreamlist: votate i giochi storici che vorreste veder tornare disponibili sullo store

All'interno dell'ottimo programma di preservazione dei giochi storici, GOG ha lanciato la funzionalità Dreamlist, ovvero una pagina in cui gli utenti possono votare per indirizzare la scelta della piattaforma su quali giochi recuperare e riproporre nello store.

Come potete vedere in questa pagina, il sistema è molto semplice: basta cliccare sul tasto "Start Voting" e cercare i giochi preferiti dall'elenco, quindi applicare il proprio voto per cercare di spingerli in alto. I giochi che ottengono la maggiore quantità di voti vengono così presi in considerazione da GOG per l'inserimento nel GOG Preservation Program.

Tali titoli vengono dunque rilanciati sullo store GOG e messi nuovamente a disposizione, eventualmente con adattamenti e migliorie e senza DRM, all'interno del programma di preservazione dei vecchi giochi all'interno del catalogo.