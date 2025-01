Infinity Nikki vi dà altri due codici per ottenere ricompense gratuite: non fateveli sfuggire

Le ricompense sono le solite, come i Diamanti (utili per acquistare Cristalli, per ottenere energia vitale o livelli di Miraviaggio), ma anche i materiali di potenziamento come Bolle e Fili, senza dimenticare una manciata di Pietrestelle (i soldi del gioco, in pratica) fondamentali un po' per tutto.

Tramite il Discord ufficiale, il team di Infinity Nikki continua a rendere disponibili nuovi codici per ottenere una serie di ricompense all'interno del videogioco free to play a tema moda. A questo giro ci sono due codici, che potete trovare poco sotto.

I nuovi codici di Infinity Nikki

Vediamo ora i due codici aggiunti a Infinity Nikki:

Newyearbliss - 60 Diamanti + 100 Bolle scintillanti + 100 Fili di purezza + 30.000 Pietrestelle

Newstoryawaits - 60 Diamanti + 100 Bolle scintillanti + 100 Fili di purezza + 30.000 Pietrestelle

La data di scadenza è il 28 febbraio 2025. Più precisamente, il primo codice scade alle ore 16:59 mentre il secondo scade alle ore 04:59. Ovviamente la cosa migliore è utilizzarli alla prima occasione.

Ricordiamo che per utilizzare un codice è necessario accedere al videogioco, andare nell impostazioni e scorrere verso destra per trovare tra le ultime voci quella del riscatto dei codici. Dovete solo inserire la scritta così come ve l'abbiamo indicata, dare l'okay e ricevere le ricompense. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta.

Le ricompense odierne non sono particolarmente corpose (sebbene di certo non si butti via niente), ma recentemente vi abbiamo segnalato un insieme di codici molto più interessante: 10 Cristalli di Rivelazione, 300 Diamanti e non solo. Vi consigliamo di non prendere l'occasione e di ottenere anche queste ricompense, visto che scadranno a breve.