Infinity Nikki regala 10 Cristalli di Rivelazione, 300 Diamanti e non solo con questi codici di gennaio 2025

Precisamente, il team di Infinity Nikki ha condiviso una serie di nuovi codici che possono essere utilizzati all'interno del videogioco per ricompense notevoli come Diamanti e Cristalli di Rivelazione.

Come ogni free to play, Infinity Nikki ha la sua lunga lista di ricompense da ottenere, compresi vestiti a tempo limitato che richiedono risorse un po' difficili da racimolare. Per fortuna ogni tanto gli sviluppatori pensano anche ai videogiocatori e condividono un po' di risorse.

I codici per Infiniti Nikki di gennaio 2025

Tramite Discord, sono stati resi disponibili questi nuovi codici per Infinity Nikki:

HEARTFELTGIFTS - 10 Cristalli di Rivelazione

NIKKIFIREWORKS - 100 Diamanti + 100 Bolle luccicanti + 100 Fili di purezza

NIKKIEXCURSIONTIME - 100 Diamanti + 50 Fili di purezza + 20.000 Pietrestella

NIKKINEWBLOOM2025 - 100 Diamanti + 50 Bolle luccicanti + 30.000 Pietrestella

Tutti i codici qui sopra sono validi fino alle 16:59 del 4 febbraio 2025. Per utilizzarli, dovete accedere al videogioco, andare nelle impostazioni e usare l'ultimo menù a destra, dove troverete in basso la voce necessaria per attivare i codici. Ovviamente ogni codice può essere utilizzato solo una volta.

Ricordiamo che i Cristalli di Rivelazione sono quelli rosa, necessari per i banner dei vestiti temporanei. Al momento della scrittura vi sono tre banner temporanei e vi consigliamo di non utilizzare i Cristalli per essi, a meno che non vi manchino pochi abiti. È sempre meglio accumularsi e usarli unicamente quando sia ha la certezza di poter ottenere tutti i pezzi di abito del banner. I Diamanti possono essere trasformati in Cristalli, inoltre, con un rapporto di 120 Diamanti per 1 Cristallo.

Vi segnaliamo infine la versione 1.2 "Firework Season" con data di uscita, nuovi contenuti e vestiti.