Magic incontra Mario Kart e Mad Max nell’espansione Aetherdrift

Se pensavate di aver già visto di tutto in Magic: The Gathering, preparatevi a ribaltare ogni certezza. Aetherdrift è un tuffo nel caos interplanare, una gara sfrenata che grida adrenalina a ogni curva e promette di riscrivere le regole della corsa. Immaginate di calare l'ambientazione di Magic in un circuito dove si sgomma a velocità folli e si combatte senza esclusione di colpi: benvenuti al Gear Grand Prix , l'evento più incredibile mai ospitato sul piano di Avashkar (che alcuni giocatori potrebbero conoscere con il suo vecchi nome, Kaladesh) - che adesso, con un nuovo governo popolare, vuole dimostrare di poter gestire eventi epocali a livello multiversale.

Lo stile usato per alcuni mezzi è molto vicino allo sci-fi, lo stesso dietro ai Light Cycle di Tron , mentre altri mostrano la brutalità e la "meccanicità" dei mezzi visti nei film di Mad Max ; persino in alcune pose, gli autori dietro ai fantastici artwork dell'espansione hanno mostrato la loro conoscenza di alcune opere maestre come lo stesso Akira , che ha fatto scuola con quella sgommata con la moto fatta dal protagonista Kaneda.

Trattamenti delle carte, prodotti e data d'uscita

Anche l'aspetto estetico è stato curato con grande attenzione, introducendo una serie di novità che aggiungono fascino alla collezione. Le carte Borderless "Revved Up" presentano illustrazioni a tutta pagina con piloti e mezzi in pose da locandina cinematografica, colori vividi e tocchi di graffiti urbani.

Le nuove terre base in "prima persona"

Parallelamente, le Driver Seat Basic Lands mettono il giocatore "al posto di guida" grazie a punti di vista in prima persona, mentre le Racetrack Lands immortalano porzioni del tracciato del Gear Grand Prix, evidenziandone l'energia frenetica. A spiccare è il First Place Foil (Gold Foil), un trattamento speciale che dona al bordo della carta una tinta dorata con riflessi arcobaleno, lasciando intatta l'illustrazione principale. Quest'effetto "da medaglia d'oro" si trova come box topper nei Play Booster e Collector Booster, o all'interno del Finish Line Bundle, insieme a una terra esclusiva.

Le Racetrack Lands in versione Gold Foil

L'esperienza comincia con i Pre-release dal 7 al 13 febbraio, per provare il set in anteprima nei negozi fisici. Il lancio su Magic Arena avverrà l'11 febbraio, portando con sé nuove funzioni come i titoli e gli achievement, per chi desidera un ulteriore tocco di competitività digitale. L'uscita cartacea ufficiale è fissata per il 14 febbraio, e potrebbe rivelarsi un ottimo regalo per San Valentino per ogni fan di Magic.

I prodotti di Magic: Aetherdrift

In termini di prodotti, avremo i Play Booster e i Collector Booster (ognuno dei quali contiene come box topper una carta in First Place Foil), un Finish Line Bundle che riprende lo stile dei precedenti "bundle speciali", e due Commander Decks. Il primo, Eternal Might, mette in campo Temmet e il potere degli Zombie, mentre il secondo, Saheeli's Artifacts & Energy, ruota attorno ad artefatti, energia e veicoli.