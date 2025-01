I film e le serie TV più visti in Italia su Netflix a fine gennaio danno spazio anche a Super Mario

L'unica novità della settimana è la seconda stagione di The Night Agent, che ha spinto nuovamente la prima in Top 10. Continuano invece ad aver successo ACAB e XO, Kitty che ritornano per la seconda settimana. È già uscita dalla Top 10 Ilary, che era in terza posizione la scorsa settimana.

I film più visti su Netflix in Italia

Vediamo ora quali sono i lungometraggi più visti in Italia dal 20 al 26 gennaio:

Back in Action Ad Vitam Knight adn Day - Innocenti Bugie L'Esorcista del Papa Ma chi ti conosce? La ragazza con i tentacoli Super Mario Bros. Il Film Pets 2 Tutte le volte che ho scritto ti amo Cosa sarà

I dieci film più visti su Netflix questa settimana

Le novità della settimana sono gli ultimi due nomi della Top 10: Tutte le volte che ho scritto ti amo e Cosa sarà. Per il resto sono tutti ritorni, con il film di Super Mario che rispunta e ottiene così la settima presenza in Top 10: non si tratta di un traguardo da poco per un film, che di norma faticano ad andare oltre il mese. Fanno bene anche Knight and Day e Pets 2, che sono alla quarta settimana in classifica: riusciranno a resistere anche a inizio febbraio?

Vi lasciamo per confronto alle classifiche della settimana precedente.