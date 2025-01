Il gioco Snake torna per festeggiare l'anno del serpente: è il nuovo Doodle di Google

Il motore di ricerca di Google si è presentato oggi con un nuovo Doodle interattivo per celebrare l'inizio del Capodanno Lunare in Cina e l'arrivo dell'Anno del Serpente.

Snake per l'Anno del Serpente

Il serpente protagonista del gioco deve raccogliere cibo per crescere, evitando di scontrarsi con i bordi dello schermo o con la propria coda. Un'esperienza di gioco semplice ma avvincente, che riporta alla mente i tempi in cui i videogiochi erano caratterizzati da una grafica minimale e da un gameplay immediato. Anche se in questo casa abbiamo una manciata di impostazioni extra che mancavano sui nostri Nokia 3310 (o 3330).

Alcune personalizzazione del gioco Snake che si avvia dal nuovo Doodle di Google

La scelta di Google di omaggiare Snake in occasione del Capodanno Lunare non è casuale. Il serpente, infatti, è il protagonista di questo nuovo anno secondo lo zodiaco cinese, simbolo di saggezza, intelligenza e fortuna. Un modo originale per celebrare la tradizione orientale e allo stesso tempo strizzare l'occhio al passato, riproponendo un gioco che ha segnato la storia dei videogiochi.

Per provare il gioco, e immergervi in un'esperienza rétro, non vi resta che visitare la homepage di Google e cliccare sul Doodle dedicato al Capodanno Lunare. E a proposito di nostalgia, il nuovo orologio Atari celebra 45 anni di Asteroids, anche se costa un bel po'.