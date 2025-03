Il cosplay di Tatsumaki firmato Shiroktsne da One Punch Man è praticamente perfetto

In questo caso però l'interpretazione è decisamente fedele alla rappresentazione originale del personaggio, favorita anche da una certa facilità, da parte di Shiroktsne, a interpretarlo grazie a lineamente simili.

Piazzatasi subito ai vertici dei personaggi più apprezzati della serie, Tatsumaki è una esper particolarmente potente che fa parte dell'Associazione degli Eroi nel manga/anime. È una ragazza caratterizzata da un look molto particolare , cosa che la rende un soggetto perfetto per le cosplayer, che si sono subito sibizzarrite nelle repliche.

Dalla serie One Punch Man vediamo arrivare questo nuovo cosplay di Tatsumaki , uno dei soggetti preferiti, in questo caso da parte di Shiroktsne , in un'interpretazione davvero notevole del personaggio da parte della modella, riuscita alla perfezione.

La Tatsumaki di Shiroktsne

In questo caso, come possiamo vedere qui sotto, Shiroktsne ha effettuato una ricostruzione davvero molto fedele dell'originale, con la ragazza che appare alquanto ammiccante nei confronti dell'osservatore, rappresentando anche un atteggiamento piuttosto azzeccato per il personaggio.



L'interpretazione è dunque in linea con la versione originale della ragazza, che per il resto mette in scena un costume uguale a quello classico e la caratteristica capigliatura di Tatsumaki.

Se cercate altri cosplay sulla serie in questione, vi rimandiamo al cosplay di Fubuki da One Punch Man firmato reyrri, al cosplay di Tatsumaki da Saiwestwood e a quello di Fubuki da One Punch Man da Charess.