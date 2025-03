NVIDIA GeForce RTX 5090 disponibili a prezzo di listino da un food truck per poche ore

Avete mai speso più di 1.000 dollari a un food truck? Scommettiamo di no. Eppure se questa settimana vi capita di passare alla GPU Technology Conference (GTC) di NVIDIA di San Jose potete fare questa mirabolante esperienza. E non per un panino o qualche prelibatezza gourmet, bensì per una scheda grafica. Sì perché NVIDIA ha deciso di portare le sue schede grafiche RTX 5080 e 5090 e venderle presso un banchetto di vendita "food truck" temporaneo .

Le schede video al food truck

Ma come funziona esattamente l'iniziativa? Innanzitutto va specificato che le schede introvabili pare vengano vendute solo ai partecipanti alla GTC, una conferenza sull'intelligenza artificiale organizzata da NVIDIA per sviluppatori, che riunisce sviluppatori - appunto - ingegneri, ricercatori, inventori e professionisti IT. Si tratta di figure che stanno già pagando più di mille dollari per il biglietto più economico per vedere il nuovo hardware industriale di NVIDIA e dei suoi partner (1.145 dollari per la precisione).

Il "food truck" NVIDIA alla GTC

NVIDIA poi ha solo un paio di migliaia di schede a disposizione: 1.000 RTX 5080 e 1.000 RTX 5090, secondo Tom's Hardware. In più vengono vendute a piccoli lotti ad orari casuali: "Un numero limitato di GeForce RTX 5090 sarà disponibile al #GTC25 Gear Store nel parco oggi dalle 7:00 alle 12:00", si legge su uno dei post X della compagnia che pubblicizzano questi eventi a tempo.

Il GTC continua anche oggi e domani, mostrando principalmente prodotti di intelligenza artificiale e industriali, inclusi alcuni nuovi desktop e mini PC a marchio NVIDIA. E anche il pubblico dell'evento sono soprattutto professionisti, non saremmo sorpresi di vedere alcune delle schede vendute allo show su eBay nei prossimi giorni. Potrebbero essere un buon acquisto per ripagarsi almeno una parte delle spese.

E voi che cosa ne pensate di questa iniziativa di NVIDIA? Diteci la vostra nei commenti e, se siete interessati alle nuove GPU, vi ricordiamo che NVIDIA ha tagliato i prezzi delle GPU GeForce RTX Serie 50 in Europa.