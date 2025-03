Future Games Show Spring Showcase: gli annunci, i giochi e i trailer dell'evento

Anzi, di carne al fuoco ce n'è stata anche parecchia, tra "world premiere", come quelle del ritorno della serie Painkiller, di I Hate This Place e The Last Caretaker, e aggiornamenti su titoli molto attesi, come la remaster di System Shock 2, Cronos: The New Dawn e Kingmakers. Facciamo dunque un riassunto dei principali annunci, giochi e trailer presentati durante l'evento.

Questa sera è andato in onda il Future Games Showcase: Spring Showcase , il tradizionale appuntamento primaverile dell'editore che ha rappresentato una vetrina per tantissimi giochi in arrivo durante il corso del 2025 e oltre su PC e console. Magari si tratta di un appuntamento meno blasonato di quelli organizzati da Geoff Keighley o di Sony, Nintendo e Microsoft, ma non per questo meno importante.

Il recap dell'evento

Lo show si aperto con l'annuncio di Lost Rift, un survival in prima persona con multiplayer cooperativo e PvP realizzato da People Can Fly, gli autori di Bulletstorm, Painkiller e Outriders. Il gioco fonde meccaniche di costruzioni di basi e raccolta di risorse con quelle degli extraction shooter PvPvE, il tutto sullo sfondo di un misterioso arcipelago che potremo esplorare da soli o in squadre fino a cinque giocatori. Subito dopo abbiamo visto un nuovo trailer di Clair Obscur: Expedition 33, l'attesissimo GDR a turni in arrivo il prossimo mese su PC e console. Il filmato presenta Maelle, uno dei personaggi giocabili, di cui vengono presentate la storia e le tecniche speciali in combattimento. A proposito di giochi di prossima uscita, abbiamo rivisto anche Onimusha 2: Samurai's Destiny, protagonista di un trailer e alcuni commenti da parte degli sviluppatori. In particolare è stata presentata la modalità "infernale", in cui dovremo completare l'avventura con un singolo punto vita disponibile, una sfida chiaramente pensata solo per i giocatori più abili, testardi e temerari.

Successivamente è stato presentato un nuovo gameplay trailer di Nitro Gen Omega, il GDR tattico in stile anime di DESTINYbit dove avremo il compito di guidare una squadra di piloti di mech in un mondo posto-apocalittico popolato da macchine spietate. Spazio anche alle novità, con l'annuncio di I Hate This Place, un survival horror open world realizzato da Broken Mirror Games, una nuova etichetta che agisce sotto l'egida di Bloober Team, lo studio del remake di Silent Hill 2. Ispirato alla serie a fumetti di Skybound, ci catapulta in un mondo sovrannaturale dove le regole della realtà vanno in frantumi.I giocatori vestiranno i panni di Elena, che senza saperlo risveglia una forza malvagia che la catapulta in un mondo ostile. Si prosegue con Deathground, un survival horror a base di dinosauri che prende ispirazione dalla serie Dino Crisis. Il gioco è in arrivo su PC e console nel 2025 e il trailer mostrato durante l'evento mostra un titolo in forma e con ottime potenzialità.

Il Future Games Show: Spring Showcase ha fatto da vetrina anche per un nuovo gameplay trailer di Kingmakers, il caotico gioco d'azione e sparatutto dove viaggeremo nel passato per seminare caos e distruzione tra eserciti medievali usando armi da fuoco moderne. Proseguiamo con un annuncio atteso da molti, ovvero quello della data di uscita di System Shock 2: 25th Anniversary Remaster. Questa riedizione sarà disponibile dal 26 giugno su PC e console e il filmato mostrato stasera mostra le differenze tra l'originale del 1999 e questa versione rimasterizzata. Spazio anche a Mandragora: Whispers of the Witch Tree, di cui è stato presentato un nuovo trailer. Si tratta di un soulslike 2D con uno stile grafico molto evocativo in cui dovremo farci strada in un mondo in declino dove l'umanità ha ceduto allo strapotere dei mostri.

Di tutt'altra pasta è Neighbors: Suburban Warfare, uno sparatutto in terza persona incentrato sul multiplayer che mette in scena una guerra tra dei folli vicini in scontri tra un massimo di otto giocatori. Successivamente abbiamo visto il trailer della storia di Industria 2, il nuovo capitolo della serie sparatutto narrativa di Bleakmill per PC e con protagonista Nora, una donna che si ritrova intrappolata in una dimensione parallela ed è determinata a fare ritorno alla sua Berlino Est del 1989, ma dovrà fare i conti con la spietata intelligenza artificiale ATLAS. C'è stato spazio anche per un nuovo trailer di South of Midnight prima del debutto su PC, Xbox e Game Pass e incentrato soprattutto sul pescegatto gigante che fa da guida e voce narrante nel corso dell'avventura.

Dopo anni lontano dai riflettori Pioner è tornato a mostrarsi con un trailer. Si tratta di uno sparatutto MMO realizzato dal team russo di GFAGames che ci catapulta in un mondo post-apocalittico dove dovremo esplorare ambientazioni poco ospitali per ottenere risorse preziose, stando bene attenti ai nemici e altri giocatori ostili. È stata annunciata anche una nuova enorme espansione per Mount & Blade 2: Bannerlord. Intitolata War Sails, arriverà a giugno su PC e console e introdurrà le battaglie navali e la nuova fazione dei vichinghi. Proseguiamo con un nuovo trailer di Will: Follow the Light, un'avventura in prima persona in cui attraverseremo il mare, esploreremo lande desolate e risolveremo enigmi e misteriosi nei panni del guardiano di un faro intenzionato a ritrovare i propri cari.

È stato presentato anche un trailer di Cloudheim incentrato sui combattimenti. Questo interessante action GDR a sfondo fantasy realizzato da ex sviluppatori di Fortnite arriverà quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Spazio anche a Metal Eden, lo sparatutto sci-fi di Reikon Games, che abbiamo rivisto in azione con un trailer incentrato sull'azione sfrenata, tra sparatorie, poteri e salti. Successivamente è stato presentato The Last Caretaker, un survival in prima persona in cui impersoniamo un robot custode, l'ultima speranza di salvare quel poco che resta dell'umanità, che dovrà esplorare un mondo sommerso dall'oceano per trovare i pochi semi umani rimasti e inviarli nello spazio. È stato anche annunciato Frosthaven, strategico tratto dal gioco da tavolo di Isaac Childres, uno dei maggiori successi di sempre su Kickstarter. Presto sarà possibile provarlo grazie a una closed beta che aprirà i battenti la prossima settimana.

Il Future Games Show: Spring Showcase è stato la vetrina anche del nuovo trailer di Cronos: The New Dawn, il nuovo survival horror con ambientazione fantascientifica di Bloober Team, gli autori di Layers of Fear e il remake di Silent Hill 2. Successivamente abbiamo visto due gameplay trailer di FBC: Firebreak, il peculiare sparatutto cooperativo di Remedy e ambientato all'interno del segretissimo edificio governativo visto in Control, dove dovremo fare squadra con altri giocatori per eliminare delle minacce soprannaturali. È stato mostrato anche un nuovo trailer di Reanimal, il nuovo survival horror realizzato da Tarsier, gli autori dell'acclamata serie di Little Nightmares.

Successivamente è stato il turno di un nuovo gameplay trailer di Mecha Break, l'action sparatutto a base di mech da combattimento, voli ed esplosioni. Il lancio è previsto nel 2025, ma è già possibile giocarlo grazie all'open beta su PC e Xbox. L'evento si è concluso con l'annuncio a sorpresa di un nuovo Painkiller. Si tratta di una rivisitazione della storica serie sparatutto ad alto tasso di adrenalina in arrivo quest'autunno in cui dovremo farci strada tra dei demoni nel Purgatorio usando una grande varietà di bocche da fuoco, da soli o in compagnia di altri tre giocatori tramite la coop online.

E con questo concludiamo il nostro riassunto con gli annunci e i trailer più interessanti del Future Games Show: Spring Showcase. C'è qualche gioco che vi ha colpito in particolare? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.