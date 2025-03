Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land può essere provato gratis con la demo in arrivo

La demo potrà dunque essere scaricata a partire dal 17 marzo su tutte le piattaforme e dovrebbe consentire di provare la prima parte del gioco, considerando che è modellata in modo tale da poter poi proseguire con la versione definitiva nel caso si opti per l'acquisto.

Il publisher ha annunciato che la demo di Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land verrà pubblicata il 17 marzo per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch , consentendo a tutti di provare una parte del gioco prima di decidere l'eventuale acquisto, contando anche sulla possibilità di trasferire direttamente progressi e salvataggi dalla versione di prova a quella definitiva.

Koei Tecmo ha annunciato una prossima demo per Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land , che consentirà di provare una porzione del gioco gratuitamente su PC e console, ed eventualmente portare avanti i progressi fatti direttamente nel gioco completo .

Una storia fantastica

Nuovo capitolo nella lunga serie di RPG nipponici a base di avventura e alchimia, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land mette in scena il lungo viaggio di Yumia, impegnata in una missione per scoprire la verità dietro la caduta dell'Impero Aladisiano, che un tempo prosperava grazie all'alchimia.



Il mondo ora invece rifiuta questa particolare scienza con elementi magici, essendo considerata malvagia e quindi proibita. In questa situazione, Yumia Liessfeldt si ritrova invece a studiare tale tipo di potere e scoprirne i segreti grazie anche al supporto dei compagni di avventura.

In questa lunga e perigliosa quest, Yumia si ritroverà ad attraversare un continente in rovina e, nonostante l'incertezza di confrontarsi con il proprio passato, dovrà costruire un proprio percorso come alchimista, cercando di svelare i misteri che si celano dietro il cataclisma che ha distrutto Aladiss.

Tra le caratteristiche del gameplay c'è il fatto di poter manipolare il mana per creare nuovi oggetti basati su varie ricette con la "sintesi", che rappresenta un elemento fondamentale del gioco. L'altra caratteristica sono i combattimenti in tempo reale, che si portano dietro però una forte componente strategica.

Potete conoscere meglio il gioco nel nostro provato di Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land.