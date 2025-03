Google si scusa per il blackout di Chromecast e promette una soluzione

Negli ultimi giorni, numerosi utenti hanno riscontrato problemi con i loro dispositivi Chromecast di vecchia generazione, che hanno improvvisamente smesso di funzionare. In particolare, i modelli più datati, tra cui il Chromecast di seconda generazione del 2015 e il Chromecast Audio, non riescono più a trasmettere contenuti, mostrando invece un errore che li identifica come "dispositivi non attendibili".

Questo malfunzionamento ha sollevato sospetti tra gli utenti, portando molti a pensare che si trattasse di una scelta deliberata da parte di Google per rendere obsoleti i dispositivi più vecchi, soprattutto considerando che l'azienda ha ufficialmente interrotto la produzione del marchio Chromecast lo scorso anno. Tuttavia, Google ha chiarito che il problema è solo un bug software e non un tentativo di disattivare intenzionalmente i dispositivi.