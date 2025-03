LEGO annuncia una collaborazione con Formula 1 per il nuovo campionato, dai set agli eventi speciali

La partnership comprende dunque eventi in presenza, che si svolgeranno proprio nel corso dei fine settimana di gara di Formula Uno, oltre a nuovi prodotti in arrivo e vari altri elementi tra prodotti da lanciare sul mercato e altro.

Con il nuovo campionato in partenza, LEGO ha annunciato una nuova collaborazione con Formula 1 , che accompagnerà lo svolgersi della 75° stagione al via a Melbourne dal 13 al 16 marzo, tra set da costruzione ed eventi speciali a tema.

Tra eventi in presenza e prodotti da acquistare

Durante le 13 gare chiave della stagione, comprese le tappe italiane a Imola e Monza, fan e famiglie potranno prendere parte a esperienze varie nelle nuove LEGO Fan Zone presso i circuiti, dove potranno sfidarsi a colpi di mattoncini nelle aree Make and Take e scoprire l'intera gamma di prodotti dedicati per la prima volta a tutti i 10 team di F1.

La Ferrari F1 di LEGO

In 20 circuiti verranno allestiti i nuovi LEGO Pit Shop, ovvero negozi a tema in stile "pop-up shop" dove acquistare l'intera linea di prodotti LEGO Speed Champions, LEGO City, LEGO DUPLO e LEGO Collectibles.

In diversi negozi ufficiali LEGO nel mondo ci saranno poi esperienze "a tutta velocità" dedicate al mondo delle auto e della Formula Uno in particolare, con simulazioni, possibilità di cimentarsi in costruzioni a tema e omaggi legati a questo particolare mondo delle corse.

Anche presso i LEGOLAND Discovery Center e LEGO Discovery Center ci saranno appuntamenti specifici dedicati alla Formula Uno e alle corse con auto, con eventi nei quali si potranno scoprire diversi retroscena dei gran premi e della vita all'interno dei 10 team di Formula Uno che corrono quest'anno.

Spazi ed eventi dedicati alla Formula 1 saranno presenti e organizzati anche sul sito ufficiale LEGO e all'interno dell'app LEGO, ma la cosa più interessante sono probabilmente i nuovi set da costruzione dedicati a tutti i team presenti quest'anno in Formula 1.

A partire dal primo marzo sono stati immessi diversi set da costruzione che riproducono auto, piloti e altri elementi delle corse, come le serie LEGO Speed Champions su Ferrari, Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Sauber, Alpine e vari altri, le LEGO Monoposto di F1 da collezione, i set LEGO City Pitstop e meccanici con monoposto Ferrari F1, il LEGO City Autotrasportatore F1 con monoposto RB20 e AMR24 F1 e tanti altri.