Google TV Streamer: addio Chromecast, un hub per la smart home sarà il suo erede

Google ha annunciato il successore del Chromecast: Google TV Streamer. Non si tratta solo di un semplice aggiornamento, ma di un dispositivo più potente e versatile, in grado di gestire lo streaming 4K e di fungere da centro di controllo per la smart home. A un prezzo però decisamente superiore.

Google TV Streamer si presenta come una tavoletta leggermente inclinata, con bordi arrotondati e una base fissa. È dotato di un telecomando con batterie AAA incluse, una porta USB-C per l'alimentazione e il trasferimento dati, una porta HDMI 2.1 e una porta Ethernet per una connessione internet cablata fino a 1 Gbps. Supporta inoltre Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 802.11ac.

Con 4 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, Google TV Streamer è in grado di gestire contenuti in 4K a 60 fps con supporto per Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG e i formati audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos. Il sistema operativo Android TV OS permette di accedere a numerose app di streaming come YouTube TV, Netflix, Disney+ e Apple TV. Inoltre, Google promette che lo Streamer utilizzerà l'IA e le preferenze dell'utente per suggerire contenuti personalizzati.

Google TV Streamer supporta infatti anche Gemini, il nuovo assistente basato sull'omonimo modello linguistico. Gemini è in grado di offrire riassunti completi, recensioni e suddivisioni dei contenuti stagione per stagione, ma non è ancora chiaro se e quando queste funzioni saranno disponibili in Italia.

Oltre allo streaming, Google TV Streamer funge anche da hub per la casa intelligente, con supporto per Matter e la possibilità di fungere da Thread border router. Un pannello dedicato permette di controllare i dispositivi smart home, e Google sta integrando anche il pannello di Google Home e la possibilità di controllare le videocamere di sorveglianza.

Lo Streamer consente di trasmettere contenuti multimediali dal telefono, aggiungerli a gruppi di altoparlanti e controllare la musica in casa direttamente dal televisore. Inoltre, è presente una funzione per rintracciare il telecomando smarrito, che emetterà un segnale acustico su richiesta.

Google TV Streamer sarà disponibile in Italia a partire dal 24 settembre, esclusivamente su Google Store e Amazon, al prezzo di 119 euro, ovvero una cinquantina di euro in più rispetto all'ultimo modello di Chromecast, la cui produzione è già stata interrotta.