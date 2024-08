Il trailer di lancio di Warhammer 40.000: Speed Freeks è un concentrato d'azione

Plaion e Caged Elements hanno pubblicato uno spettacolare trailer di lancio di Warhammer 40.000: Speed Freeks, il combat racer basato sull'universo di Warhammer 40K che è disponibile su Steam in formato free-to-play.

Scaricabile gratuitamente, Warhammer 40.000: Speed Freeks ci catapulta all'interno di due frenetiche modalità per dar vita a violente partite otto-contro-otto a bordo di veicoli da guerra appartenenti alla fazione degli Orki.

Che si tratti di raggiungere e controllare un cerchio all'interno della mappa o di distruggere l'enorme cingolato della squadra avversaria trasportando una bomba, nel gioco avremo modo di sfrecciare ad alta velocità e di combattere grazie a svariate armi.

Il trailer di lancio offre appunto una panoramica di tutte queste funzionalità e dei contenuti disponibili al lancio in accesso anticipato, che come da tradizione fungerà da percorso di crescita sul lungo periodo per Warhammer 40.000: Speed Freeks.