La scheda grafica MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC è in sconto su Amazon a un ottimo prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una scheda grafica MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 10%. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 335€. Il prezzo attuale non è tecnicamente il più basso di sempre, ma lo sconto migliore è durato poche ore in piena notte italiana due mesi fa. In altre parole, è il primo sconto realmente interessante accessibile per noi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.