Disney+ aumenta i prezzi negli USA: l'Italia è al sicuro, per ora...

Disney ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi per i suoi servizi di streaming Disney+, Hulu ed ESPN Plus. A partire dal 17 ottobre, gli abbonamenti mensili e annuali subiranno un incremento, con il piano mensile di Disney+ con pubblicità che passerà da 8 a 10 dollari al mese.

Anche gli altri piani di abbonamento subiranno aumenti: il piano mensile senza pubblicità di Disney+ passerà da 14 a 16 dollari, mentre quello annuale da 140 a 160 dollari. Anche Hulu ed ESPN Plus aumenteranno i loro prezzi, con un incremento di 1 dollaro al mese per i piani con pubblicità e di 2 dollari al mese per quelli senza pubblicità.

La nuova tabella prezzi dei servizi streaming di Disney negli USA

Per compensare l'aumento dei prezzi, Disney+ offrirà nuovi contenuti e playlist curate a partire dal 4 settembre. ABC News Live farà così parte dell'abbonamento, mentra la prima playlist sarà dedicata ai bambini in età prescolare, seguita da altre quattro categorie: Stagionale, Storie Epiche (Marvel e Star Wars), Throwbacks (vecchi show e film) e Real Life (documentari).

L'aumento dei prezzi e l'introduzione di nuove playlist si inseriscono nella strategia di Disney per rendere i suoi servizi di streaming profittevoli e si affianca al blocco della condivisione degli account e degli ad-blocker. Tuttavia, questa mossa difficilmente sarà accolta con favore dagli utenti, che si troveranno a pagare di più per accedere ai contenuti.

L'aumento dei prezzi di Disney+ è una notizia che farà discutere. Da un lato, l'azienda offre nuovi contenuti e funzionalità per giustificare l'incremento, dall'altro, gli utenti potrebbero sentirsi penalizzati da questa decisione, visto che le novità non sembrano così sostanziali. Per ora si parla solo di Stati Uniti, quindi l'Italia sembra al sicuro; ma per quanto sarà così, considerato che l'aumento dei prezzi è stato inesorabile anno dopo anno?

Voi che cosa ne pensate? Terreste ancora Disney+ senza condivisione degli account e con un costo dell'abbonamento più alto? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.