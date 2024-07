Disney+ dice addio alla condivisione degli account e agli ad-blocker: cosa cambierà da settembre

Le piattaforme di streaming sono ormai entrate a far parte della nostra vita di tutti i giorni, andando a sostituire quasi totalmente i supporti fisici come i Blu-ray e i DVD per l'intrattenimento home-video, garantendo un ampissimo catalogo di film e serie TV on-demand dietro il pagamento di un abbonamento mensile o annuale, a seconda dei casi.

Proprio a tal proposito, direttamente da Disney+ arriva una doccia fredda per i suoi utenti: la compagnia ha fatto sapere, per mezzo di un comunicato stampa ufficiale inviato tramite email a tutti gli utenti, che a partire dal mese di settembre non sarà più possibile condividere gli account.

Disney+ e lo stop alla condivisione degli account

Si tratta ovviamente di una mossa che mira ad aumentare il numero di abbonati unici, impedendo che diversi utenti facciano uso dello stesso account condiviso. Per chi non ne fosse a conoscenza, infatti, la condivisione degli account permetteva fino ad oggi di abbattere notevolmente i costi d'iscrizione, condividendo le proprie credenziali d'accesso con altri utenti.