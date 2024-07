Il nuovo video di Star Wars Outlaws presenta il mondo criminale del gioco Ubisoft

Massive Entertainment e Ubisoft hanno pubblicato un video che presenta il mondo criminale di Star Wars Outlaws, caratterizzato dai ben noti Sindacati con cui la protagonista dell'avventura, Kay Vess, si troverà ad avere a che fare nel corso della campagna.

Come sappiamo, all'inizio della storia Kay decide di accettare un incarico che si rivela troppo impegnativo rispetto alle sue capacità, e così finisce per diventare una ricercata, con una spietata cacciatrice di taglie sempre alle calcagna.

Questo status chiaramente non le impedirà di rapportarsi alle varie organizzazioni criminali presenti negli scenari di Star Wars Outlaws e di costruirsi una reputazione, passando dall'essere una malvivente sconosciuta a una fuorilegge temuta e rispettata.

Il video diario si sofferma anche sulla figura di ND-5, il droide da combattimento che si vede in diverse immagini del gioco Ubisoft e che finirà per accompagnare Kay Vess in molte delle sue missioni, instaurando un rapporto molto particolare con lei.