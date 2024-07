Elden Ring è terzo nella classifica dei giochi dagli incassi maggiori di giugno

Elden Ring è il terzo gioco dagli incassi maggiori per il mese di giugno: il soulslike di FromSoftware ha recuperato ben diciotto posizioni, riuscendo a salire su di un podio occupato dal solito Fortnite, primo, e da EA Sports FC 24, secondo.

Fortnite EA Sports FC 24 Elden Ring Call of Duty: Modern Warfare 2, 3 e Warzone 2.0 Destiny 2 NBA 2K24 Valorant Diablo 4 Grand Theft Auto V Roblox

A determinare la sostanziale crescita di Elden Ring è stato ovviamente il lancio dell'espansione Shadow of the Erdtree, che ha ravvivato l'entusiasmo degli utenti, mentre per i già citati Fortnite ed EA Sports FC 24 si tratta di una riconferma.

Ha recuperato terreno anche Destiny 2, passando dall'ottavo al quinto posto, mentre fuori dalla top 10 sono accadute diverse cose interessanti, ad esempio Final Fantasy 14 Online è salito dal trentatreesimo al diciassettesimo posto grazie all'arrivo dell'aggiornamento Dawntrail.

Sempre fuori dalla top 10, Metroid Prime: Remastered è passato dalla sessantacinquesima alla tredicesima posizione per via del clamore suscitato dalla recente presentazione di Metroid Prime 4: Beyond.

I dati, raccolti da Newzoo, fanno riferimento ai mercati di USA, UK, Germania, Francia, Spagna e Italia.