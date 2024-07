La Stagione 2 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si mostra con il trailer del Comic-Con

Le sequenze includono peraltro diverse scene di battaglie su larga scala, a conferma che a partire dal 29 agosto su Prime Video troveremo anche una dose sostanzialmente maggiore di azione e combattimenti: ingredienti essenziali per Il Signore degli Anelli.

Il video sembra infatti attingere in maniera più convinta alla ricca lore creata da J.R.R. Tolkien , introducendo figure davvero iconiche nel tentativo di aumentare lo spessore e il coinvolgimento di una narrazione che potrebbe effettivamente decollare con la seconda stagione.

Il trailer della Stagione 2 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere presentato da Amazon in occasione del San Diego Comic-Con 2024 sembra voler comunicare ai tanti fan della serie televisiva e dell'universo tolkeniano che qualcosa è cambiato rispetto agli esordi dello show.

Ci sarà anche Tom Bombadl

Come rivelato qualche tempo fa, nella Stagione 2 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ci sarà anche Tom Bombadil, una figura particolarmente affascinante che però non aveva trovato posto nelle riduzioni cinematografiche dirette da Peter Jackson.

Gli showrunner della serie hanno pensato fosse assolutamente il caso di recuperarlo e di introdurre insieme a lui personaggi e situazioni a cui gli appassionati de Il Signore degli Anelli sono parecchio affezionati: una mossa decisamente astuta.

Insomma, il trailer della seconda stagione pubblicato da Amazon in occasione del San Diego Comic-Con sembra porre le basi per una nuova mandata di episodi senz'altro promettente, che potrebbe raddrizzare la rotta di un progetto che finora non era stato sempre all'altezza delle sue ambizioni.

Le promesse verranno rispettate? Come detto, lo scopriremo a partire dal 29 agosto, quando la seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere farà il proprio debutto su Prime Video.