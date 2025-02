Kingdom Come: Deliverance 2 ha filmati migliori di tanti tripla A, che sono costati molto meno

Commentando un video dietro le quinte dedicato alla realizzazione dei filmati di Kingdom Come: Deliverance 2 , il director Daniel Vávra, che è anche fondatore e capo di Warhorse Studios, ha sottolineato come siano di altissima qualità, nonostante siano costati una frazione di quanto spendono solitamente gli studi tripla A per fare peggio.

Centinaia di ore di lavoro

"Ecco come sono state realizzate le scene d'intermezzo (che nel gioco durano circa 6 ore)," ha esordito Vàvra in un post su X, per poi continuare a spiegare: "Quello che non si vede sono le centinaia di ore spese a preparare gli storyboard e gli animatic, e le centinaia di ore passate ad esaminare ogni singolo dettaglio di ogni scena con l'intero team."

Vàvra sottolinea poi il suo ruolo nella realizzazione dei filmati: "Sono stato molto pedante ed esigente per la maggior parte del tempo: "Rendete la nebbia più densa del 7%! Spostate questa luce di 2 metri a sinistra! Aggiungete una retroilluminazione blu al viso a destra e rendete la rim light del viso a sinistra più forte dell'11%!" Ogni settimana avevamo lunghe revisioni, dove sottoponevamo ogni scena a un esame incredibilmente severo."

Quindi è arrivata la sottolineatura sulla questione costi: "Il nostro dipartimento cinematografico, sotto la guida di Petr Pekař, ha fatto un lavoro eccezionale, il tutto con un budget che fa ridere rispetto a quello di alcuni giochi AAA. Inoltre, se guardate le nostre scene d'intermezzo, sono molto più affollate e complesse delle scene dei concorrenti, anche di quelli più grossi. In molte di esse abbiamo decine di cavalli, grandi folle con animazioni facciali e tanto altro." Il messaggio si conclude esprimendo l'orgoglio di Vàvra per il suo team.

L'ottimo lavoro fatto da Warhorse nei filmati può essere verificato giocando, mentre il contenimento dei costi è stato chiaro quando è stato annunciato che Kingdom Come: Deliverance 2 ha recuperato tutte le spese nelle prime 24 ore.