"Siamo molto felici di come stanno andando le cose, e se il trend continua mantenendo lo stesso ritmo sarà fantastico", ha aggiunto il game director, che prima del lancio si è impegnato in una strenua difesa del gioco e della sua sceneggiatura.

Il game director Daniel Vavra ha rivelato che Kingdom Come: Deliverance 2 ha recuperato i costi di sviluppo in un solo giorno , grazie allo straordinario successo di un lancio da un milione di copie vendute.

Non serve avere elementi live service, dunque?

Il grande successo di Kingdom Come: Deliverance 2 riporta a galla una delle polemiche degli ultimi giorni, nata dalle parole del CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, secondo cui Dragon Age: The Veilguard non ha venduto quanto si sperava per via della mancanza di elementi live service.

Alcuni ex di BioWare hanno commentato con amarezza la posizione espressa da Wilson, dicendo che quel tipo di trasformazione avrebbe snaturato l'esperienza di Dragon Age, laddove invece tutto ciò che bisognava fare era rilanciare gli aspetti che meglio avevano funzionato in passato.

In tal senso non c'è dubbio che Kingdom Come: Deliverance 2, con la sua struttura rigorosamente single player, sia riuscito a impartire una lezione a chi sembra ragionare solo dal punto di vista degli azionisti, senza considerare le esigenze e le preferenze di chi il prodotto lo compra e ne fruisce.

