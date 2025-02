I protagonisti di Assassin's Creed Shadows rivivono in un incredibile origami

L'artista giapponese Yuga Arisawa ha realizzato un incredibile origami dedicato ai protagonisti di Assassin's Creed Shadows, Naoe e Yasuke, che rivivono letteralmente nella straordinaria scultura di carta creata dal celebre artigiano.

Utilizzando due fogli di carta rossi, uno più scuro e uno più chiaro, Arisawa ha effettuato una lunga serie di pieghe al fine di plasmare la forma dei due personaggi, chiaramente in posa plastica, immaginandoli come se fossero affondati fino alle ginocchia in uno stagno.

Tramite le semplici pieghe, l'artista è riuscito a conferire tanto a Naoe quanto a Yasuke un numero impressionante di dettagli, equipaggiando i due protagonisti rispettivamente con una falce e una spada, così da esprimere visivamente il loro stile di combattimento.