Stop Killing Games dà il via alla raccolta firme ufficiale per sostenere l'iniziativa

È partita la raccolta firme per Stop Killing Games, l'iniziativa volta a stabilire delle regole che impediscano ai publisher di rendere inaccessibili i propri videogiochi dopo un determinato periodo di tempo, ad esempio a causa della chiusura dei server.

Dalla pagina della raccolta firme è possibile leggere i propositi della campagna, che "intende imporre agli editori di lasciare in uno stato funzionale (giocabile) i videogiochi che vendono o concedono in licenza (o le collegate funzionalità e risorse che vendono per i videogiochi che trattano) ai consumatori dell'Unione europea."

"Nello specifico, punta a impedire che gli editori possano disattivare da remoto i videogiochi prima che siano forniti mezzi ragionevoli per mantenerli in funzione senza coinvolgere gli stessi editori."

Nella pagina della raccolta firme viene indicato che "per avere successo, l'iniziativa dei cittadini europei deve raggiungere un milione di dichiarazioni di sostegno e una soglia minima in almeno sette paesi". Al momento, come detto, siamo a quota 327.000 firme circa.