Pokémon Scarlatto e Violetto: una nuova patch in arrivo questa settimana

The Pokémon Company ha annunciato l'arrivo di una nuova patch di Pokémon Scarlatto e Violetto questa settimana, per la precisione sarà disponibile a partire da giovedì 1 febbraio 2024.

L'aggiornamento in questione è la versione 3.0.1, che inizialmente era in programma per la fine di gennaio, che dunque arriverà in leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia. Il post pubblicato su X | Twitter per svelare la data di uscita della patch non offre dettagli circa le modifiche che andrà a implementare.

Tuttavia, stando alle informazioni condivise in precedenza, dovrebbe trattarsi di un aggiornamento minore, mirato a risolvere bug più e meno noti da parte della community e in particolare un problema relativo alla mossa "Grido del Drago", che erroneamente permetteva a un Pokémon di mantenere il bonus alla probabilità di colpo critico anche se lasciava il campo.