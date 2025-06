Huawei Watch Fit 4 Pro: una giornata a Venezia per allenarsi e sfidare il nostro corpo

Durante la giornata di mercoledì 18 giugno, Huawei ha lanciato la Anelli Attività Venezia Challenge, una sfida motivazionale aperta a tutti gli utenti e pensata per accompagnarci nei piccoli gesti quotidiani dedicati al benessere: evitare la sedentarietà, aumentare i passi giornalieri e bruciare un corretto ammontare di calorie in base al nostro stile di vita.

Nel nome della sfida compare anche la città di Venezia perché, contestualmente, Huawei ha collaborato come partner alle installazioni tecnologiche del padiglione Cina presso la Biennale di Architettura di Venezia. Huawei lancia la sfida Anelli Attività Venezia Ed è proprio a Venezia che ci siamo recati per inaugurare l'inizio dell'Anelli Attività Venezia Challenge, testandola in prima persona in compagnia di Huawei Watch Fit 4 Pro. Nello specifico la giornata ha visto una visita presso il padiglione della Biennale, seguita da una serie di attività fitness eseguite nella pittoresca cornice di Venezia: attività aerobica, camminata e corsa all'aperto e una rilassante chiusura con una sessione di yoga al tramonto.

Attività fisica in compagnia di Huawei Watch Fit 4 Pro Avevamo già avuto modo di testare Huawei Watch Fit 4 Pro, durante un evento tenutosi in anteprima a ridosso del suo lancio. In quel caso avevamo pedalato con una e-bike per le colline del Monferrato, notando già come le funzionalità dedicate a salute e sport fossero dettagliate e il monitoring molto avanzato. Siamo stati bravissimi e abbiamo anche vinto una medaglia.. vera! Durante la prova a Venezia abbiamo riconfermato le nostre impressioni, apprezzando anche il peso del wearable, davvero leggero rispetto alla dimensione dello schermo. Ecco nel dettaglio le specifiche tecniche di Huawei Watch Fit 4 Pro: Tipologia: Smartwatch con sistema operativo Huawei TrueSense

Smartwatch con sistema operativo Huawei TrueSense Dimensioni:

44.5 x 40 x 9.3mm

44.5 x 40 x 9.3mm Peso (senza cinturino): Fit 4 Pro: 30.4gr

Fit 4 Pro: 30.4gr Display: AMOLED 1,82 pollici con luminosità fino a 3.000 nits

AMOLED 1,82 pollici con luminosità fino a 3.000 nits Autonomia: 7-10 giorni a seconda dell'utilizzo

7-10 giorni a seconda dell'utilizzo Connettività: Bluetooth, NFC

Bluetooth, NFC Localizzazione Satellitare: GPS con 5 sistemi di posizionamento satellitare

GPS con 5 sistemi di posizionamento satellitare Ricarica: Connettore proprietario

Connettore proprietario Batteria: 400 mAh

400 mAh Altre funzioni: Corona digitale, SpO₂, stress, sonno, calorie, passi, ECG Accelerometro, giroscopio, temperatura cutanea, luce ambientale, altimetro, altoparlanti, microfono

Prezzo: 279€