Balatro ha annunciato un nuovo traguardo di vendite raggiunto, confermando il suo successo

Trattandosi di un gioco di carte ispirato al poker, Balatro può essere giocato praticamente ovunque alla stessa maniera, non richiedendo nemmeno una particolare potenza computazionale per essere gestito, e questo potrebbe essere un altro segreto del suo successo.

Il fatto che il titolo sia presente su praticamente tutte le piattaforme presenti sul mercato ha certamente aiutato la sua diffusione: Balatro è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e successivamente è arrivato anche su iOS e Android, con la sua struttura che in effetti si adatta a qualsiasi tipo di fruizione.

Un poker un po' strano

Per il resto, è un titolo in grado di creare dipendenza, vista la sua meccanica che mischia elementi tipici del poker classico con il gioco di carte in stile dock builder roguelike.

In breve tempo, Balatro è diventato una sorta di fenomeno di massa, partendo dall'essere un misterioso titolo underground al finire sotto le luci della ribalta.

Probabilmente il fatto di essere diventato uno dei titoli più premiati dell'anno dalla critica ha avuto il suo effetto positivo: Balatro si è infatti distinto per aver conquistato vari riconoscimenti finora, emergendo anche tra i finalisti a Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2024.

Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Balatro, titolo che ha raggiunto un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam nei giorni scorsi.