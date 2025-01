Un giocatore di Marvel Rivals ha raggiunto il grado GrandMaster senza infliggere alcun danno

Un giocatore ha dimostrato di poter raggiungere il grado GrandMaster infliggendo un totale di zero danni ai nemici . Parliamo dell'utente Habooskie, noto anche come NoDmgRocket, il quale afferma di aver avuto bisogno di 18,6 ore di gioco nella Stagione 1 per raggiungere tale obiettivo.

Marvel Rivals è uno sparatutto online multigiocatore a squadre PvP. In breve, è un gioco in cui si spara ai nemici, li si elimina e si vince la partita. O forse no?

I dettagli sull'impresa del giocatore di Marvel Rivals

Tramite Reddit, NoDmgRocket scrive di aver "raggiunto GrandMaster infliggendo zero danni". Il post sul forum videoludico include anche varie statistiche. Nella stagione 1 ha realizzato 2,9 milioni di punti di cura e ha ottenuto anche una percentuale di vittoria del 65% su 108 partite giocate con Rocket Raccoon. Ovviamente visto che il giocatore non ha inflitto alcun danno, la vittoria è collegata anche alle prestazioni degli altri giocatori, ma il suo personaggio vanta ben 3640 assist per le eliminazioni e oltre 315.000 danni bloccati.

NoDmgRocket spiega comunque di non aver rinunciato completamente all'attacco. Il giocatore ha comunque aiutato la squadra quando era necessario uccidere i cloni di Loki o distruggere gli Ankh. "Devo ancora sparare agli Ankh, ai cloni di Loki e ai segnalatori Rocket nemici", dice NoDmgRocket. "Ecco perché ho una percentuale di precisione! Non contano però come danni".

Certamente è un modo curioso per giocare e forse non tutti gli alleati di NoDmgRocket avranno amato il suo approccio, ma pare che i risultati siano stati positivi. Inoltre, vi segnaliamo che la Donna Invisibile in Marvel Rivals viene usata per dimostrare che il gioco include i bot.