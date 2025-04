Hollow Knight: Silksong uscirà su Nintendo Switch? Team Cherry ha chiarito

Come saprete, Hollow Knight: Silksong è tornato a mostrarsi durante il Direct di presentazione di Nintendo Switch 2 . Si è visto in un mini filmato di pochi secondi in cui è stata annunciata l'uscita nel 2025. Molti si sono quindi chiesti se uscirà anche su Nintendo Switch , come originariamente annunciato, visto che come palco per il ritorno è stato scelto quello della nuova console.

La risposta di Team Cherry

Matthew Griffin di Team Cherry ha chiarito la situazione con un post su X, in cui ha scritto senza mezzi giri di parole: "Per chiarezza... Hollow Knight: Silksong è in arrivo sia su Nintendo Switch, sia su Nintendo Switch 2."

Non è molto, ma se vogliamo è un'altra conferma dell'imminenza dell'uscita di Hollow Knight: Silksong, visto che sarà giocabile anche su Nintendo Switch. Del resto ormai i cambi di generazione vanno per le lunghe, quindi non c'è da stupirsene.

Hollow Knight: Silksong è uno dei giochi più attesi in questo momento. Nato come espansione di Hollow Knight, con il tempo è diventato un gioco autonomo, trasformato in un vero e proprio meme a causa della mancanza di notizie e dei molti rinvii interni. Il 2025 dovrebbe però essere l'anno giusto, considerando quanto annunciato nelle scorse settimane. Staremo a vedere, quando potremo giocarci su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.