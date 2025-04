Sembra incredibile, ma Hollow Knight: Silksong ha anche delle nuove immagini

Sembra quasi surreale il modo in cui Hollow Knight: Silksong è tornato in scena. Durante il Nintendo Direct dedicato a Nintendo Switch 2, è spuntato in una carrellata video, insieme a diversi altri titoli, in cui si è mostrato per pochi secondi. Ne è stato svelato anche il periodo d'uscita: 2025. Incredibilmente, ci sono anche quattro nuove immagini del gioco. Il che non è poco, vista l'assenza prolungata dalla scena.

Le immagini

In effetti, vedere un gioco così atteso come Hollow Knight: Silksong tornare in una forma così defilata ha fatto una certa impressione un po' a tutti, considerando da quanto tempo lo aspettiamo e speriamo di saperne di più.



Le immagini di loro mostrano diversi momenti di gioco, tra nuovi nemici, nuovi scenari e anche un grosso boss, che sembra abbastanza arrabbiato nel momento in cui è stato catturato.

Hollow Knight: Silksong si è fatto aspettare per anni, dopo essere sparito dalla scena a tempo indeterminato, diventando un vero e proprio meme, con i fan che si sono chiesti evento di presentazione dopo evento di presentazione se sarebbe apparso in qualche modo. Confermata anche la teoria, evidentemente fondata, che lo voleva tornare proprio nel corso del Direct di Nintendo Switch 2.

A questo punto aspettiamoci che venga mostrato a breve, in qualche altra occasione importante, come l'evento di Xbox a giugno. Perché guardiamo in quella direzione? Perché Hollow Knight: Silksong sarà disponibile al lancio anche su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft, di cui ricorderete sicuramente il video mostrato in occasione di un vecchio showcase.