Donkey Kong Bananza per Nintendo Switch 2 spacca anche nelle immagini statiche

Donkey Kong Banzana sarà uno dei primi giochi esclusivi pubblicati da Nintendo su Nintendo Switch 2 . Si tratta di un platform 3D con la particolarità di poter spaccare praticamente tutto. Ma proprio tutto, scenari compresi, come visto nel trailer di annuncio e come ribadito dalle prime immagini , che trovate raccolte in una pratica galleria.

Immagini scimmiesche

"Spacca, sfonda e scala praticamente tutto quel che si trova sulla via di DK, ribalta interi pezzi di terreno per lanciarti in un'esplorazione senza limiti. Più cose demolisci con i tuoi potenti pugni, più aree riuscirai a scoprire. Catapultati in quest'avventura piena di caos, sorprese e banane, quando Donkey Kong Bananza piomberà su Nintendo Switch 2 il 17 luglio 2025", ci spiega il comunicato stampa ufficiale.

Le immagini mostrano diversi aspetti del gioco. Intanto possiamo vedere Donkey Kong spaccare diversi oggetti, sia a mani nude, che usando altri oggetti (come un masso gigante). Inoltre lo vediamo scalare una parete con grande agilità. Presenti anche alcuni nemici contro cui dovrà vedersela, di cui speriamo che vengano svelati altri dettagli in futuro, nonché una scena ispirata ai Donkey Kong Country 2D.

Insomma, è un bel vedere e sicuramente uno di quei titoli che tutti i potenziali possessori di Nintendo Switch 2 dovrebbero aspettare con una certa ansia.

Prima di lanciarvi vi ricordiamo che l'edizione digitale di Donkey Kong Bananza costerà 69,99 euro, mentre quella fisica 79,99 euro. In questo caso non sono stati annunciati bundle con Nintendo Switch 2, come avvenuto con Mario Kart World.