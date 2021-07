Twitch: streamer aggredito da un gruppo di ubriachi durante una live IRL

Lo streamer Twitch polacco mlodyo è stato aggredito da un gruppo di ubriachi durante una live IRL (in real life). Il nostro stava passeggiando per le strade di Varsavia di notte quando è successo il fattaccio. Il motivo dell'aggressione è stato proprio il fatto che fosse in live con il suo telefono. Fortunatamente è riuscito a scappare dai suoi aggressori e non ha subito danni di alcun tipo.

I live stream IRL sono sempre stati tra i più problematici di Twitch, per via della loro stessa natura. Andare in giro per città o luoghi pubblici può sempre riservare delle sorprese, anche perché non è possibile controllare tutto tutto ciò che succede, come sa bene una streamer giapponese cacciata da un locale che non tollera gli stranieri.

Dopo l'emersione della clip con l'aggressione a mlodyo, il sito Dexerto lo ha contattato per avere la sua versione dei fatti: "Ero in un posto di Varsavia dove sono tutti ubriachi. Loro (gli aggressori ndr) stavano litigando e io stavo a dieci metri di distanza. Si sono infuriati per il mio telefono e per il fatto che stessi registrando."

mlodyo ha provato a spiegare ai tre che in live si vedeva soltanto lui e che loro non erano stati nemmeno registrati, ma lo hanno attaccato lo stesso. Una ragazza del gruppo ha provato a salvarlo, ma i tre, armati di spray al peperoncino, gli si sono messi alle calcagna e sono riusciti a dargli qualche spinta e a spruzzargli una gamba con lo spray. Fortunatamente non ci sono stati danni più importanti e il nostro se l'è cavata con poco.

Per vedere la clip dell'aggressione andate su Twitch.