The Witcher: Cavill avrebbe dovuto recitare con la voce normale, ma se ne è dimenticato

La serie TV di Netflix, The Witcher, ha convinto gli appassionati. Cavill, in particolar modo, ha saputo rendere in modo convincente Geralt di Rivia, il protagonista. L'attore ha inoltre utilizzato un tono di voce simile a quello di Doug Cockle, doppiatore del personaggio nel gioco di CD Projekt RED. Pare però che Cavill avrebbe dovuto recitare con la voce normale, ma una volta sul set si è dimenticato della cosa.

In un'intervista del WitcherCon, Cavill ha detto che, durante la audizioni, ha chiesto se poteva usare un tono "alla Geralt" ma la showrunner Lauren Schmidt Hissrich gli ha detto di utilizzare la sua voce normale. Una volta sul set, mentre recitava una scena tra Geralt e King Foltest (terzo episodio della prima stagione), Cavill si è semplicemente dimenticato di parlare in modo normale.

"Non l'ho fatto apposta. È successo per sbaglio." Ha spiegato l'attore di The Witcher. "E dopo mi sono detto: 'cavolo, ho appena recitato l'intera scena con la voce sbagliata'." Dopo aver visto la scena, però, Cavill ha ritenuto fosse migliore rispetto al normale parlato.

Geralt, interpretato da Cavill in The Witcher

"So che è molto simile all'eccezionale lavoro di Doug Cockle. Era per certo qualcosa che ci preoccupava. Non voglio sembri che io stia plagiando l'incredibile lavoro di un altro professionista. Ho però avuto modo di guardare il suo lavoro, ascoltarlo e ho pensato che in realtà sono abbastanza diversi. È ovviamente ispirato a lui, ma io ho creato qualcosa di mio. Ho poi parlato con Alec e con Lauren e hanno detto: 'Va bene, in realtà. Se vuoi farlo così, possiamo farlo, rifaremo il resto delle scene."

Cavill ha poi spiegato che il team di produzione ha voluto rifare alcune scene, quindi inserire la voce "naturale" di Geralt in The Witcher non ha creato particolari problemi. Cavill ha poi spiegato che non è una voce difficile da ricreare: nella prima stagione stava ancora trovando il modo migliore per usarla, ma nella seconda è stato semplice.

