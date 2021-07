UEFA eEURO 2021: la eNazionale TIMVISION PES non passa, seguiremo su Twitch il resto del torneo

Purtroppo la eNazionale TIMVISION PES non ce l'ha fatta. Gli Azzurri non sono riusciti a superare la fase del torneo UEFA eEURO 2021. Il team ha infatti vinto contro la nazione eSport dell'Israele, ma 8-3. ma è poi stata poi sconfitta 3-1 dall'Ucraina nell'ultimo match decisivo per la qualificazione ai Quarti di finale.

La squadra azzurra composta da Nicola 'nicaldan' Lillo, Alfonso 'AlonsoGrayFox' Mereu, Carmine 'Naples17x' Liuzzi e Raffaele 'Rafinter934' Pagliuca aveva perso contro la Francia 5-3, ricordiamo, e aveva bisogno di due vittorie per riuscire a passare il turno e accedere ai Quarti di Finale.

La nostra eNazionale

Anche se non ci saranno più partite della nostra eNazionale, sul canale di Multiplayer.it potrete continuare a vedere i match della UEFA eEURO 2021. Facciamo inoltre i complimenti alla nostra eNazionale per il grande impegno in queste partite, in quello che si è dimostrato essere un girone di ferro contro avversari di altissimo livello.

La Nazionale è stata ospitata a Bolzano presso la sede di ProGaming Italia, partner tecnico del progetto eSport, dove ha potuto disporre di connessioni in fibra TIM in grado di offrire le migliori prestazioni tecnologiche. Appassionati e tifosi hanno avuto la possibilità di seguire i match degli Azzurri in live streaming su TIMVISION, sul sito della eNazionale e sul canale Twitch della FIGC.

Le partite sono state commentate e analizzate dal trio di esperti ufficiali della eNazionale: Luigi 'Davdas' Ragoni, Simone 'Lamella' Sfolcini e Gianluca 'Raiden' Verri.