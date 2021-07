Death Stranding su PS5 è il primo gioco console a offrire risoluzione ultra-wide

Tramite le pagine del PlayStation Blog abbiamo modo di scoprire che Death Stranding Director's Cut su PS5 offrirà il supporto alle risoluzioni ultra-wide. Si tratta della prima volta che questo accade su console e, ancora più precisamente, su PlayStation 5.

Ricordiamo che Death Stranding Director's Cut su PS5 proporrà due modalità di riproduzione, ovvero una versione 4K upscale fino a 60 FPS e una versione a 4K nativo. Entrambe però, secondo quanto indicato, supporteranno l'HDR e la risoluzione ultra-wide. L'informazione è stata poi ripetuta in un video Q&A che riassume tutti i dettagli che già conosciamo sul gioco.

Ultra-wide anche su PS5 per Death Stranding Director's Cut?

C'è però un dubbio: come sappiamo, PS5 non supporta i 21:9 e i 32:9. Non è quindi chiaro in che modo sia possibile ottenere una risoluzione ultra wide. Andando a logica, è possibile che venga imposta una soluzione simile a quella di The Order 1886 di Ready at Dawn, ovvero che vengano aggiunte delle bande nere sopra e sotto, così da poter visualizzare un 21:9 su televisori 16:9.

Per tutte le informazioni su Death Stranding Director's Cut, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima dedicata.