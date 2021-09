Intel Alder Lake-S: primi prezzi di listino per gli imminenti processori di nuova generazione

I processori Intel Alder Lake-S di dodicesima generazione dovrebbero arrivare sul mercato nel mese di novembre, ma il mercato sta già preparando i listini. Come al solito i prezzi riportati potrebbero essere placeholder destinati a cambiare, ma sembrano credibili e potrebbero non essere troppo diversi dai prezzi ufficialmente consigliati da Intel.

D'altronde il prezzo di 604,89 dollari indicato nel listino per l'Intel Core i9-12900K è molto vicino ai 599 dollari previsti da più addetti ai lavori per il processore di punta della serie Intel Alder Lake-S, quella destinata ai desktop che sarà capitanata da un processore da 16 core, benché Provantage indichi solo gli 8 ad alte prestazioni e non gli 8 ad alta efficienza, e 24 thread. In ogni caso si tratta di un prezzo interessante per un processore ibrido che di adattarsi al meglio a qualsiasi compito, spingendo gli 8 core principali a 5.2 Ghz e sfruttando i core secondari per operazioni secondarie, carichi ridotti e per il multi-thread in modo da garantire sia potenza che efficienza. Il tutto condito dalle migliorie delle schede madri di cui abbiamo parlato nel nostro speciale dedicato al chipset Intel Z690.

I prezzi di listino preliminari della catena Provantage per i processori Intel Alder Lake-S

Nel caso dell'Intel Core i7-12700K vengono invece indicati solo i 4 core ad alta efficienza, ma sappiamo che saranno affiancati da 8 core con 16 thread in grado di spingersi a 5.0 GHz, cosa niente male visto che parliamo di una nuova architettura, seppur sempre basata sui transistor proprietari a 10 nanometri basati sul processo produttivo ora Intel 7. Il tutto prezzato, a quanto pare, 422.17 dollari che potrebbero corrispondere, pensando ai prezzi ufficiali, a 419 o 429 dollari. Non male quindi per un processore di fascia alta da 12 core e 20 thread che sarà seguito dall'altrettanto interessante Intel Core i5-12600K, destinato a scontrarsi con l'AMD Ryzen 5 5600X con un prezzo di listino di 288 dollari, 6 core ad alte prestazioni con multithreading e 4 core alta efficienza, per un totale di 16 thread. I processori Alder Lake-S comparsi sulle pagine di Provantage, una grossa catena americana di superstore, sono tutti della serie K, sia nelle versioni con GPU integrata e in quelle senza, a possibile conferma delle voci che hanno menzionato un primo lancio dedicato ai processori sbloccati, con quelli bloccati destinati ad arrivare solo successivamente. Da notare tra l'altro la maggiore convenienza dei modelli boxed di fascia alta che potrebbero arrivare sul mercato con nuovi dissipatori.