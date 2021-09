Xbox Game Pass: video ci mostra i giochi gratis dell'autunno 2021 disponibili

Microsoft ha pubblicato un lungo video dedicato ai giochi di Xbox Game Pass già disponibili ora, da giocare nel corso della stagione autunnale 2021. Il filmato, in modo ironico, si propone come una sorta di "guida per la pace interiore", mostrando spiagge, boschi e montagne che dovrebbero calmarci.

Il video dedicato a Xbox Game Pass è diviso in sezioni. Dopo l'introduzione, vengono mostrati gli FPS, come DOOM (2016), Wolfenstein II: The New Colossus, Mechwarrior 5 e Prodeus. Si parla poi dei giochi sportivi, come Steep, Skate, UFC 4, Knockout City, The Catch: Carp & Coarse Fishing.

Knockout City

La terza sezione del video è dedicata ai giochi d'azione e avventura, come For Honor, Dragon Quest Builders 2, Gang Beast, Psychonauts, Hades, Twelve Minutes, Backbone, Boyfriend Dungeon, Myst. Si parla poi delle simulazioni, come Farming Simulator 19, Microsoft Flight Simulator, Snowrunner.

La penultima categoria è dedicata ai giochi di ruolo e agli strategici; di tal genere è possibile giocare a Iron Harvest, Cris Tale, Humankind, Dungeons & Dragons Dark Alliance, Fallout 3, The Ascent, Yakuza Like a Dragon e Microsoft Solitaire Collection. In conclusione, per quanto riguarda i giochi di guida, vengono mostrati Dirt Rally 2.0, Need for Speed Hot Pursuit Remastered, Dirt 4, GRID e Dirt Rally.

Il messaggio del video di Xbox Game Pass è chiaro: ci sono moltissimi grandi giochi disponibili nel servizio in abbonamento di Microsoft. Diteci, tra questi quali sono i più interessanti a vostro parere?

Infine, vi segnaliamo i 13 giochi Xbox Game Pass in arrivo nella seconda metà di settembre 2021.