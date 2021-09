NBA 2K22: update 1.004 disponibile, le novità ufficiali

Visual Concepts ha pubblicato l'update 1.004 di NBA 2K22. Precisamente, l'aggiornamento dovrebbe essere disponibile solo per le versioni PS5 e Xbox Series X|S del gioco, al momento della scrittura, in quanto le versioni PS4, Xbox One e Switch sono ancora ferme alla versione 1.02. Vediamo le novità svelate ufficialmente dal team di sviluppo.

Visual Concepts non ha pubblicato una patch note completa, almeno per il momento, ma ha condiviso tramite Twitter alcuni dettagli. L'update 1.004 di NBA 2K22 introduce nel gioco "più eventi, sfide e agende, perfette per guadagnare PE."

NBA 2K22

Inoltre, l'app MyNBA per iOS e Android è disponibile. Può essere utilizzata insieme a MyPLAYERs. Ecco le funzioni dell'applicazione:



Usa la scansione del volto per personalizzare Il mio GIOCATORE di NBA 2K22 su Xbox One, Xbox Series X, PS5, PS4, Steam e Switch con il tuo dispositivo mobile.

Controlla il tuo saldo dei VC.

Riscatta i codici spogliatoio.

Resta aggiornato sulle ultimissime notizie e segui i programmi e gli eventi in arrivo, a casa o in movimento.

Vi ricordiamo che le dimensioni su PS5 di NBA 2K22 sono enormi, ma anche su PS4 il peso non scherza. Inoltre, sapevate che Paolo Banchero è il primo giocatore del college ad apparire nel gioco 2K?