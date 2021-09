Steam Deck: dev kit in partenza per gli sviluppatori, rivela Valve

I dev kit di Steam Deck sono in partenza, ha annunciato Valve: gli sviluppatori e i partner potranno presto utilizzarli per ottimizzare le loro produzioni in vista del lancio dell'handheld.

Annunciata in via ufficiale a luglio, Steam Deck sarà disponibile a partire da dicembre, quantomeno per i fortunati che sono riusciti a prenotarla per tempo, e dunque i tempi sono relativamente stretti.

Tuttavia i team di sviluppo non dovranno fare altro che individuare le regolazioni ottimali per i propri titoli, così che vengano attivate di default da Steam Deck, pur lasciando agli utenti la completa libertà di modificarle come per qualsiasi altro gioco su PC.

"Tutto pronto per gli sviluppatori!", si legge nel post pubblicato oggi da Valve. "Questo è uno dei lotti limitati di dev kit Steam Deck che verranno inviati oggi ai nostri partner perché possano testare i loro giochi. Questi modelli consentiranno agli sviluppatori di lavorare con unità funzionalmente identiche a quelle che vi verranno consegnate."

"Visto che ci troviamo ancora nelle fasi finali della produzione, il programma di dev kit ci darà la possibilità di guidare gli sviluppatori attraverso le procedure necessarie per portare i loro titoli su Steam Deck e ricevere il loro feedback mentre ci prepariamo al lancio ufficiale della piattaforma, entro la fine dell'anno."

"Ecco alcune immagini da dietro le quinte per le unità riservate agli sviluppatori che ricevono alcuni aggiornamenti prima di essere spedite."

Steam Deck, una foto dei dev kit

Steam Deck, una foto dei dev kit

Steam Deck, una foto dei dev kit inscatolati e pronti alla spedizione

Per saperne di più sulla console portatile Valve, date un'occhiata al nostro speciale sui cinque dubbi e le cinque cose che ci entusiasmano di Steam Deck.