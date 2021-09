iPhone 13 vs iPhone 12: le differenze

In questo confronto andremo quindi ad analizzare nel dettaglio quali sono le differenze tra iPhone 13 e iPhone 12 , focalizzandoci su tutti gli aspetti come il design, scheda tecnica, fotocamera, memoria e prezzi per avere una panoramica completa su tutte le caratteristiche dei due smartphone Apple.

Sapevamo ormai da tempo che gli iPhone 13 sarebbero stati molto simili ai loro predecessori. Apple ci ha abituato a questa lenta evoluzione da quasi un decennio, tant'è che molti si aspettavano una nomenclatura diversa per questi nuovi smartphone. Anche noi riteniamo che chiamarli "iPhone 12s" sarebbe stato più azzeccato, ma evidentemente per questioni di marketing hanno preferito passare al numero 13. A prima vista, tralasciando un elemento banale come le colorazioni, gli iPhone 13 e iPhone 12 sembrano del tutto uguali. Ci sono però sia delle piccole differenze estetiche nel loro design e soprattutto altre caratteristiche hardware che si nascondono sotto la scocca. Se volete scoprire tutte le novità, specifiche tecniche e prezzi di nuovi iPhone 13 vi invitiamo ad approfondire l'argomento nel nostro corposo speciale . Oggi invece vogliamo proporvi un articolo diverso nel quale proveremo a rispondere anche alla domanda: "Conviene passare da iPhone 12 ad iPhone 13?".

Infine vogliamo dare un occhiata alle dimensioni, peso e colorazioni disponibili . La scelta in termini di colori è passata da Viola, Blu, Verde, (PRODUCT)RED, Bianco e Nero degli iPhone 12 e 12 mini alle colorazioni Rosa, Blu, Mezzanotte, Galassia e (PRODUCT)RED degli iPhone 13. I modelli Pro di iPhone 13 invece sono disponibili in Azzurro Sierra, Argento, Oro e Grafite con gli iPhone 12 Pro e Pro Max che avevano i colori Argento, Grafite, Oro e Blu Pacifico. Per quanto riguarda invece le dimensioni tutti gli iPhone 13 hanno esattamente la stessa altezza e larghezza dei rispettivi iPhone 12 (quindi abbiamo esattamente gli stessi quattro modelli). Cambia però lo spessore che passa da 7,4 a 7,65 millimetri e di conseguenza il peso che aumenta di 7-12 grammi a seconda del modello.

Per realizzare gli iPhone 13, Apple ha preso come punto di partenza il design degli iPhone 12, perfezionando alcuni degli aspetti più criticati. Partiamo forse dal punto esteticamente più evidente: il notch sulla parte frontale. Spostando la capsula auricolare in alto, Apple è riuscita a ridurre le dimensioni del notch del 20% rispetto ad iPhone 12. Dalle recenti analisi però si è scoperto come quest'area a forma di trapezio sia effettivamente più stretta, ma allo stesso tempo leggermente più alta (si parla di frazioni di millimetro). Sulla parte posteriore degli iPhone 13 troviamo invece un nuovo modulo per le fotocamere , che cambia visivamente rispetto agli iPhone 12 con una diversa disposizione delle lenti. Su iPhone 13 Pro invece le differenze nella fotocamera posteriore si notano meno, ma i più attenti avranno comunque notato un sensore più grande del quale parleremo nel paragrafo dedicato alle fotocamere.

Parlando invece di autonomia , lo spessore aggiuntivo presente negli iPhone 13 è stato sfruttato principalmente per poter ospitare una batteria di dimensioni maggiori. Non conosciamo ancora con esattezza il valore in mAh delle celle presenti sotto la scocca, ma possiamo fornirvi i dati sull'utilizzo diffusi da Apple stessa. L'autonomia media di iPhone 13 mini e iPhone 13 Pro aumenta di 1,5 ore rispetto ad iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro. Quella di iPhone 13 e iPhone 13 Pro Max invece si porta a 2,5 ore di utilizzo medio in più rispetto a iPhone 12 e iPhone 12 Pro Max. Arrivano anche i nuovi tagli di memoria per soddisfare tutte le possibili esigenze in termini di spazio d'archiviazione. In particolare per la prima volta vediamo i modelli da 1 TB per la linea iPhone 13 Pro e Pro Max. Facendo un rapido confronto con gli iPhone 12 troviamo le seguenti differenze:

Come per ogni nuovo iPhone, anche quest'anno abbiamo un nuovo processore A15 Bionic che aumenta le già incredibili prestazioni del A14 Bionic. Pure su questo componente c'è una piccola differenza tra i modelli Pro di iPhone 13 e quelli "normali", perché l'A15 Bionic dispone di un core aggiuntivo per la GPU su iPhone 13 Pro e Pro Max. Entrambe le versioni del chip A15 Bionic sono però veramente eccellenti con una velocità di calcolo mai vista su uno smartphone.

Analizziamo la scheda tecnica dei nuovi iPhone partendo nuovamente del display . Su iPhone 13 è stato montato un display Super Retina XDR sostanzialmente uguale a quello presente su iPhone 12. Cambia la luminosità massima tipica superiore del 20% sui nuovi modelli. C'è però una novità importante legata allo schermo degli iPhone 13 Pro e Pro Max i quali supportano per la prima volta la tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Con ProMotion il display adatta la frequenza d'aggiornamento in base al nostro utilizzo e segue i movimenti del nostro dito per regolarla dinamicamente per offrire sempre un'esperienza ottimale, senza influire sull'autonomia del dispositivo.

iPhone 13 vs iPhone 12, fotocamera

Nuovo sensore grandangolare su iPhone 13 e 13 mini che cattura il 47% in più di luce

Tra le principali differenze degli iPhone 12 e iPhone 13 si trovano come di consueto le fotocamere. Apple ha migliorato il già ottimo sistema di lenti presenti negli smartphone dello scorso anno, aggiungendo sia funzioni software innovative che perfezionando l'hardware stesso. La doppia fotocamera dell'iPhone 13 con un design asimmetrico rispetto ad iPhone 12 ha la stessa configurazione delle lenti: un grandangolo f/1.6 e un ultra-grandangolo f/2.4 entrambe da 12 MP. La quantità di luce che può essere catturata dal sensore principale aumenta del 47% raggiungendo i livelli posseduti in precedenza esclusivamente dall'iPhone 12 Pro Max. Da quest'ultimo eredita anche la stabilizzazione ottica dell'immagine posta direttamente sul sensore. Sia su iPhone 13 e 13 mini che su iPhone 13 Pro e Pro Max è presente anche la modalità Cinema per un controllo totale del focus nella registrazione dei video e gli "Stili fotografici" per definire in anticipo i parametri sui quali lavora il machine learning per l'ottimizzazione degli scatti ed il bilanciamento finale. Su iPhone 13 debutta anche la tecnologia Smart HDR 4 per le foto, mentre su iPhone 12 avevamo la Smart HDR 3.

Nuova modalità Cinema su iPhone 13 e 13 Pro

La configurazione delle lenti sui modelli Pro e Pro Max cambia sensibilmente rispetto al passato. Intanto non ci sono più le differenze in termini di fotocamere tra i modelli Pro e Pro Max, quindi non dovrete sacrificare delle funzioni esclusive preferendo un display più compatto. Lo scorso anno con gli iPhone 12 infatti alcune caratteristiche come la stabilizzazione ottica posta sul sensore erano esclusive del modello 12 Pro Max. Vediamo dunque la configurazione delle lenti dei modelli 13 Pro rispetto a quelli dello scorso anno: