Forza Horizon 5: dettagli sul multiplayer e l'online dal nuovo video gameplay

Forza Horizon 5 è stato protagonista di una nuova presentazione video nella serie Forza GO!, giunta all'ottava puntata, che si è conclusa qualche minuto fa con un approfondimento specifico sul multiplayer e le funzionalità online del gioco in sviluppo presso Playground Games.

Parlando dell'online, si parte da una notevole estensione di Horizon Open, l'hub che caratterizza tutte le modalità multiplayer e online di Forza Horizon 5, diviso in quattro categorie principali: Open Racing, Open Drifting, Playground Games e The Eliminator.

L'Open è stato modificato anche per essere più accessibile e meno punitivo per i giocatori, incoraggiando l'ingresso in partita e cercando di costruire un clima più disteso rispetto alla competizione serrata che, comunque, va in scena durante le corse. La modalità The Eliminator era stata introdotta nel 2019 e tornerà anche nel nuovo capitolo e si tratta di una sorta di modalità survival a chi rimane per ultimo all'interno della corsa.

Horizon Tour è una modalità che propone una collezione di eventi e temi vari a rotazione, consentendo una connessione più semplice con i giocatori e un avvio veloce in partita, variando di frequente le modalità in modo da offrire sempre nuove sfide.

Horizon Arcade è invece qualcosa di ancora più immediato: si tratta di una raccolta di mini-game che propongono digressioni varie rispetto alle corse standard ma sempre su quattro ruote, con obiettivi diversi come distruggere pignatte, inseguire aerei, giocare a una versione motorizzata di Simon e tante altre mini esperienze in auto.

Sono state incrementate anche le funzionalità di comunicazione tra i giocatori attraverso il sistema LINK, che consente di connettersi in maniera migliore tra giocatori e organizzare partite, oltre a diverse iniziative per premiare gli utenti in base alla correttezza e altro. Trovate tutto nel video riportato qui sopra, mentre ricordiamo le informazioni su Campagna, modalità e altro emerse dal video precedente e l'elenco delle auto disponibili al lancio.