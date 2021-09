Sea of Thieves: il trailer della Stagione 4 presenta sirene, templi e tesori

Sea of Thieves si espande con la Stagione 4, che si presenta in questo nuovo trailer caratterizzato da alcuni degli elementi centrali in arrivo con questa nuova porzione di gioco, in particolare per quanto riguarda le sirene, templi e tesori.

Con la Stagione 4 arrivano dunque nuove attività piratesche da portare avanti, tra le quali si distingue la caccia al tesoro presso i templi delle sirene: questi sono rappresentati da affascinanti strutture che si trovano sui fondali marini, ben protette dalle sirene che si dimostrano creature particolarmente aggressive e potenti.

Ogni tempio rappresenta un'esperienza unica di gioco, ognuno con delle sfide specifiche da completare per poter accedere ai ricchi tesori che nasconde. Il combattimento contro le sirene sembra essere molto impegnativo, con ondate di creature progressive che si abbattono sui pirati per cercare di proteggere il tesoro nascosto nelle varie strutture sui fondali.

Un nuovo viaggio, collegato a un messaggio in bottiglia, porta i giocatori nelle profondità marine alla ricerca di un misterioso oggetto chiamato Breath of the Sea, un'antica reliquia che sembra essere molto quotata presso le varie compagnie di mercanti.

Con la Stagione 4 arriva inoltre il nuovo Plunder Pass, che consente di accedere a numerose ricompense tra elementi cosmetici, emette e varie altre caratteristiche per personalizzare l'esperienza di gioco di Sea of Thieves. La Stagione 4 arriverà il 23 settembre come aggiornamento gratuito al gioco su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.

Ricordiamo che questa estate Sea of Thieves si è aggiornato con la grossa espansione A Pirate's Life, dedicata al mondo di Pirati dei Caraibi, in collaborazione con Disney.