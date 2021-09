PS5, Xbox Series X e GPU: nel 2023 semiconduttori in abbondanza, secondo un report

PS5 e Xbox Series X sono introvabili nei negozi, così come GPU a prezzi umani. La situazione probabilmente perdurerà ancora a lungo, ma nel 2023 la crisi dei semiconduttori sarà completamente risolta, secondo l'ultimo report di IDC.

La scarsa disponibilità di PS5 e Xbox Series X, così come i prezzi folli di GPU (spesso anche il 70% superiori di quelli imposti dai produttori) è causata dalla scarsità dei semiconduttori realizzati da aziende come Toshiba, che ha già confermato che nel 2022 i ritmi di produzione rimarranno invariati rispetto a quest'anno.

PS5 e Xbox Series X sono le console più colpite dalla crisi dei semiconduttori

Il report di IDC conferma in parte le previsioni della casa giapponese, con i suoi analisti che sono convinti che la produzione di semiconduttori inizierà a stabilizzarsi nella seconda metà del 2022 e terminerà definitivamente nel 2023, il che significa che per allora non ci dovrebbero essere più problemi a trovare le console, così come altri prodotti tecnologici, nei negozi. Ovviamente anche i prezzi delle GPU ne gioveranno, ma in questo caso c'è anche il problema della grande richiesta di schede video da parte dei miner.

Insomma, una magra consolazione per chi sta cercando di accaparrarsi in questi mesi Xbox Series X, PS5 e nel prossimo futuro Nintendo Switch OLED, ma quanto meno ora sappiamo quando potremmo iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel.

Tuttavia il report di IDC mette in guardia su una possibile sovrapproduzione di semiconduttori nel 2023, portando a un eccesso di offerta dannoso per i produttori, che di conseguenza potrebbero essere costretti ad abbassare i prezzi.