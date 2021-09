PS5, classifica UK: Deathloop in prima posizione, i giochi PlayStation dominano

La classifica UK di vendita dei giochi fisici ci svela che Deathloop è il più venduto della settimana, ma nel complesso è PS5 a poter gioire dei risultati, con tanti giochi PlayStation in lista. Vediamo tutti i dettagli.

Ecco la classifica di vendite della settimana scorsa:



Deathloop Marvel's Spider-Man: Miles Morales Mario Kart 8: Deluxe Ratchet & Clank: Rift Apart Minecraft (Switch) Ghost of Tsushima: Director's Cut Animal Crossing: New Horizons Wario Ware: Get It Together F1 2021 NBA 2K22

Deathloop: una scena di combattimento

Come potete vedere, quattro posizioni su dieci sono occupate da giochi attualmente esclusivi delle console PlayStation. Anche Nintendo Switch vanta quattro posizioni, di cui tre giochi esclusivi. È molto raro che la classifica dei giochi fisici veda la console della grande N in posizione non dominante.

Precisamente, Marvel's Spider-Man: Miles Morales ha visto un +223% di vendite, Ratchet & Clank: Rift Apart un +630% e Ghost of Tsushima: Director's Cut un +233%. Il tutto è stato causato dall'arrivo di nuove PS5 sul mercato UK. Deathloop è invece alla propria prima settimana di vendita.

Precisiamo anche che i risultati di Switch non sono affatto negativi: Mario Kart 8: Deluxe e Minecraft hanno venduto il 10% in più, mentre Animal Crossing: New Horizons ha ottenuto un +11%. Solo WarioWare è calato del 51%, ma è naturale visto che si tratta della sua seconda settimana in classifica (le vendite si concentra nella prima, un sostanziale calo nella seconda è lo standard).

Sia PS5 che Switch possono quindi gioire dei risultati settimanali. Parlando di Deathloop, ecco la nostra recensione.