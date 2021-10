Halo Infinite X Rockstar Energy Drink: lattine a tema, DLC e bonus XP

Halo Infinite unisce le forze con il noto marchio Rockstar Energy Drink per una collaborazione che porterà sul mercato una serie di lattine a tema in edizione limitate, nonché DLC e bonus XP per le modalità multiplayer dello sparatutto di 343 Industries.

A partire da oggi fino alla fine dell'anno i fan di Halo potranno acquistare cinque differenti lattine ad edizione limitata di Rockstar Energy Drink, nei gusti Original, Sugar Free, Fruit Punch, Silver Ice e Blackberry Goji. Le illustrazioni sono state realizzate da altrettanti artisti noti come Matt Taylor e Oliver Barrett.

Halo Infinite, le lattine di Rockstar Energy Drink

Ogni lattina ha un codice promozionale di Halo Infinite da riscattare che permette di accedere a bonus per ottenere doppi XP, sfide, un emblema ispirato alla variante Banished del martello gravitazionale, nonché le skin dorate "Nocturne Star" per Warthog, MA40 e Razorback. Inserendo i codici sul sito ufficiale inoltre gli acquirenti potranno partecipare a un concorso a premi con in palio, copie digitali di Halo Infinite, console Xbox Series X, il monitor Razer Raptor da 27 pollici e le cuffie Kaira Pro a tema Halo.

Halo Infinite, le skin dorate "Nocturne Star"

Purtroppo al momento non è chiaro se l'iniziativa di Rockstar Energy Drink sarà valida anche in Italia e per ora è stata confermata solo per gli USA e Canada.

Nel frattempo secondo Paul Tassi di Forbes, il multiplayer di Halo Infinite sta riscuotendo talmente tanto successo grazie alla beta che il gioco potrebbe essere lanciato anche senza single player.