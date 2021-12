The Last of Us 2, scoperto un particolare nascosto del gameplay

The Last of Us 2 continua a riservare sorprese, almeno per alcuni giocatori, con un utente di Reddit che ha postato nelle ore scorse una sua recente scoperta su un particolare nascosto del gameplay del gioco, che molti potrebbero non aver visto.

A dire il vero non è proprio un segreto, essendo un elemento che emerge nel gioco se si effettuano le giuste azioni, ma è possibile che diverso giocatori se lo siano perso nella loro run di The Last of Us 2, presi dall'azione o da momenti in grado di attirare maggiormente l'attenzione.

Come potete vedere a questo indirizzo, durante la missione "The Aquarium" di The Last of Us 2, è possibile eseguire una particolare azione contestuale con Abby che non risulta utilizzabile in altri casi al di fuori di questo particolare flashback con Owen: avvicinando il personaggio al corrimano presente sulla scalinata, Abby ci si siede sopra, scivolando fino in fondo.



Si tratta di un particolare che non sembra riemergere in altri punti del gioco e funziona soltanto in quel particolare flashback: se si prova a rifare la stessa cosa con la Abby cresciuta, fuori da quel momento specifico, si nota infatti come non sia possibile effettuare tale azione, forse perché considerata ormai troppo infantile per il personaggio. In questi giorni, abbiamo visto un toccante video fan-made dedicato a Joel e Sarah.