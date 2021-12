Amouranth accusa Twitter di Shadow Ban, mentre il ban su Instragam continua

Kaitlyn "Amouranth" Siragusa, una delle streamer di maggior successo di Twitch, ha accusato Twitter di Shadow Ban, ovvero una forma di ban che rende meno visibili i suoi contenuti sulla nota piattaforma social. E nel frattempo Meta non sembra intenzionata a revocare il ban su Instragram.

Nell'ultimo anno la streamer ha fatto parecchio parlare di sé, vuoi per le cifre da capogiro guadagnate su Twitch, dove è una degli streamer più seguite del 2021, o vuoi per i nuovi "meta" di successo che riesce a creare. Tuttavia data la natura dei contenuti che propone, molto spinti e ai limiti del regolamento di varie piattaforme social, la Siragusa è nota anche per i numerosi ban che si è aggiudicata negli ultimi mesi.

Ora Amouranth afferma di aver ricevuto uno "Shadow Ban" su Twitter e spera venga rimosso il prima possibile. Per chi non lo sapesse si tratta di una forma di soft ban: l'account della persona che riceve questo provvedimento non viene bloccato e può continuare a postare liberamente contenuti, tuttavia questi saranno meno visibili nel flusso della cronologia di Twitter, rendendoli di fatto più difficili da trovare anche per coloro che hanno dato il follow all'account. Un'altra peculiarità di questo provvedimento è che non viene comunicato esplicitamente da Twitter e di conseguenza il proprietario dell'account potrebbe non accorgersene sulle prime.

Per quanto riguarda Instagram sono ormai mesi che l'account di Amourath è stato bannato. Durante un'apparizione nel podcast The Yard, la streamer ha spiegato che la compagnia di Zuckerberg non sembra essere intenzionata a tornare sui suoi passi, nonostante il provvedimento non sia stato preso per i contenuti postati, ma piuttosto per via di una serie di segnalazioni di massa da parte degli utenti.

Sempre rimanendo in tema, di recente Amouranth ha annunciato una collaborazione con la nota rivista per adulti Playboy.