Ghost Rider: il personaggio Marvel tornerà, interpretato da Norman Reedus?

Tra le prossime novità di Marvel potrebbe esserci anche il ritorno di Ghost Rider, personaggio che può essere considerato minore rispetto alla celebrità di alcuni esponenti del Marvel Cinematic Universe ma che ha comunque un grande seguito di appassionati, che potrebbero presto rivederlo in azione in nuovi progetti interpretato da Norman Reedus.

Gli indizi sono ancora decisamente vaghi e non sappiamo assolutamente a cosa si riferiscano di preciso, ma l'attore, noto per il suo ruolo in The Walking Dead e anche per aver interpretato il protagonista di Death Stranding, ha recentemente pubblicato una sua immagine su Instagram in cui compare nei panni dell'inquietante personaggio Marvel. Si tratta di un fotomontaggio elaborato da fan, che però è stato molto apprezzato da Reedus, ma è solo una delle indicazioni che sembrano legare l'attore al personaggio in questione.



Norman Reedus ha espresso like e apprezzamenti a vari interventi di utenti su social media che proponevano il suo utilizzo per interpretare una nuova versione di Ghost Rider, dunque sembra esserci un misterioso apprezzamento e interesse, da parte dell'attore, per il personaggio Marvel.

Resta da capire se si tratti di film, serie TV o videogiochi, visto che ormai Reedus ha esperienza in tutti e tre gli ambiti in questione: tra questi, erano emerse voci su una serie TV, considerando anche la presenza di Ghost Rider in Agents of S.H.I.E.L.D. e l'idea era che dovesse essere protagonista di una serie dedicata prodotta da HULU, ma poi il progetto è stato cancellato con il lancio di Disney+. Da tempo si parla di una possibile introduzione del personaggio nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, ma non c'è ancora alcuna conferma sulla questione. Per quanto riguarda i videogiochi, Ghost Rider è atteso nel cast del nuovo strategico Marvel's Midnight Suns.