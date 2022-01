Quali sono i giochi da tenere d'occhio nel 2022? L'anno che è appena cominciato si preannuncia davvero spettacolare per gli appassionati di videogiochi, ma oltre alle grandi esclusive first party e ai più blasonati titoli multipiattaforma ci sono anche tantissimi altri progetti che meritano la nostra attenzione, e qui abbiamo voluto indicarne dieci. Dall'interessante Atomic Heart alla nuova avventura diretta da Shinji Mikami, Ghostwire: Tokyo; dalla coloratissima strategia di Mario + Rabbids: Sparks of Hope a quella supereroistica di Marvel's Midnight Suns; dai combattimenti a base di arti marziali di Sifu al misterioso Little Devil Inside, passando per i molteplici sparatutto che affolleranno negozi e store digitali, ecco la nostra selezione.

Atomic Heart Atomic Heart, il nostro personaggio alle prese con un mutante È parecchio che teniamo d'occhio Atomic Heart, l'interessante sparatutto con elementi RPG sviluppato dal team russo Mundfish. Annunciato nel 2018 e finito al centro di una serie di polemiche l'anno dopo, con alcune voci che parlavano di una lavorazione ripartita da zero, il gioco è ambientato nell'Unione Sovietica di un 1955 alternativo in cui svariate tecnologie sono già state inventate. Al comando di un agente del KGB non propriamente lucido, ci troveremo a esplorare per conto del governo una remota struttura abbandonata dove si tenevano esperimenti segreti per la creazione di potenti armi biologiche. Inutile dire che fine abbiano fatto i frutti di tali sperimentazioni: armi alla mano, dovremo affrontare i mutanti per evitare che si facciano strada verso i centri urbani. Ecco l'anteprima di Atomic Heart.

Ghostwire: Tokyo Ghostwire: Tokyo, il misterioso protagonista del gioco Ultimo progetto diretto da Shinji Mikami, anche Ghostwire: Tokyo ha avuto uno sviluppo travagliato se consideriamo che il creative director del gioco, la brillante Ikumi Nakamura, ha abbandonato Tango Gameworks pochi mesi dopo il reveal ufficiale, lasciando un po' tutti nell'incertezza di quale visione artistica avremmo trovato nel prodotto finito. La recente presentazione al PlayStation Showcase 2021 ha tuttavia rassicurato sul potenziale di questo insolito action in prima persona ambientato appunto a Tokyo, subito dopo un misterioso evento che ha provocato la comparsa di spiriti malvagi in pieno centro e il risveglio dei poteri del protagonista, che si trova così a combattere orde di fantasmi per liberare la città dalla loro presenza. Nel caso siate interessati, abbiamo pubblicato l'anteprima di Ghostwire: Tokyo.

Little Devil Inside Little Devil Inside, il protagonista esplora una landa nebbiosa Tanto atteso quanto misterioso, Little Devil Inside è il primo progetto del team coreano Neostream Interactive: un'avventura ambientata in una sorta di epoca vittoriana alternativa e ricca di elementi steampunk, in cui seguiremo le vicende di Billy, un abile guerriero che viene reclutato da una squadra scientifica per girare il mondo alla ricerca di eventi sovrannaturali da catalogare. Il gioco, caratterizzato da uno stile grafico minimale e affascinante, con ambientazioni rappresentate visivamente come deliziosi diorama, sembra possedere le caratteristiche di un action adventure in cui non mancano sequenze di combattimento, esplorazione e finanche enigmi, ma ad oggi i dettagli relativi alle sue meccaniche sono ancora nebulosi. L'anteprima di Little Devil Inside.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope Mario + Rabbids: Sparks of Hope, i personaggi esplorano uno dei nuovi scenari del gioco Considerato lo straordinario successo del primo episodio della serie, abbiamo ben pochi dubbi sul fatto che Mario + Rabbids: Sparks of Hope sia uno dei giochi da tenere d'occhio nel 2022. Annunciato all'E3 2021, qualche ora dopo un clamoroso leak che lo aveva rivelato in anticipo, il nuovo gioco diretto da Davide Soliani punta a consolidare l'eccellente esperienza strategica di Kingdom Battle. Sparks of Hope vedrà Mario, Luigi, Peach, i loro amici Rabbid e alcuni nuovi personaggi affrontare la minaccia di Cursa, una misteriosa entità che vuole impossessarsi dei poteri delle Spark per conquistare l'universo. Ebbene, è proprio sfruttando tali energie e costruendo la migliore squadra possibile che potremo sbloccare spettacolari mosse speciali, in grado di rovesciare le sorti di qualsiasi scontro. Di seguito l'anteprima di Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Marvel's Midnight Suns Marvel's Midnight Suns, Blade e Captain America Cosa succede quando si mettono insieme gli eroi Marvel e gli sviluppatori di XCOM? La risposta è Marvel's Midnight Suns, un affascinante strategico che attinge alla componente più misteriosa ed esoterica dell'universo fumettistico per mettere insieme un'inedita squadra di personaggi destinata ad affrontare Lilith, la regina degli inferi risvegliata dall'Hydra. In compagnia della figlia della stessa Lilith, la Cacciatrice, potremo controllare figure del calibro di Doctor Strange, Morbius, Blade, Hellstrom, Magik e Ghost Rider, ma anche eroi più convenzionali come Iron Man, Captain America e Captain Marvel, uniti contro un intero esercito di nemici determinati a scatenare un evento che potrebbe significare la fine del mondo come lo conosciamo. Vi spieghiamo tutti i dettagli nell'anteprima di Marvel's Midnight Suns.

Shadow Warrior 3 Shadow Warrior 3, un artwork con una spettacolare sequenza di combattimento La serie sparatutto di Flying Wild Hog si appresta a tornare nel 2022 con un terzo, spettacolare capitolo che proverà a enfatizzare ulteriormente il gameplay frenetico e dinamico messo a punto dal team polacco. In Shadow Warrior 3 seguiremo le vicende dello shogun caduto Lo Wang e del suo ex nemico Orochi Zilla, impegnati nella ricerca di un antico e pericoloso drago. Equipaggiati con un ricco arsenale di armi, che include un'affilata katana e tante diverse bocche da fuoco, dovremo affrontare orde di Yokai muovendoci rapidamente nello scenario neo-feudale del gioco fra doppi salti, acrobazie, corse sui muri e lanci col rampino in grado di rendere ancora più movimentata un'esperienza che promette tanto divertimento.

Sifu Sifu, il protagonista si prepara a combattere in un locale notturno Partito un po' in sordina, Sifu si è guadagnato nel giro di poche settimane la nostra attenzione. L'action game a base di arti marziali sviluppato da Sloclap mette infatti sul tavolo alcune idee originali e interessanti, che si spingono oltre il complesso e sfaccettato sistema di combattimento, abbracciando lo sblocco di nuove abilità e la gestione della vita del protagonista. Determinato a vendicarsi di un gruppo criminale che ha massacrato la sua famiglia, il personaggio che controlleremo porta infatti al collo un ciondolo magico che gli consente di tornare dopo la morte, ma pagando un prezzo: ogni resurrezione implica il consumo di alcuni anni di vita, rendendolo man mano più consapevole e potente ma anche meno rapido e resistente. Recentemente abbiamo provato Sifu.

Stray Stray, uno dei meravigliosi scenari del gioco Prodotto da Annapurna Interactive, Stray si pone senza dubbio come una delle possibili sorprese del 2022 e non a caso la presentazione del gioco ha suscitato grande curiosità. All'interno di questa avventura controlleremo infatti un gatto randagio che si muove sullo sfondo di una Kowloon futuristica e decadente, in pieno stile cyberpunk. Gli abitanti della città sembrano essere tutti stati trasformati in androidi, e dopo aver stretto amicizia con un robottino volante di nome B12 cominceremo a occuparci d'incarichi più o meno complessi per i nostri clienti di metallo, esplorando splendidi e dettagliati scenari e risolvendo enigmi ambientali. Tutti i dettagli nell'anteprima di Stray.

Tiny Tina's Wonderlands Tiny Tina's: Wonderlands, i draghi sono solo alcune delle creature che troveremo nel gioco Spin-off di Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands si pone come un'avventura inedita ambientata in un mondo fantasy e completamente fuori di testa, in cui avremo a che fare con enormi mostri e armi devastanti con cui combatterli. Non a caso il nostro obiettivo nel gioco sarà quello di sconfiggere il temibile Signore dei Draghi, ma per riuscirci dovremo prima superare innumerevoli prove. Al comando di un personaggio originale, creato da zero e con la capacità di condividere le abilità di più classi differenti, potremo interagire con un cast di brillanti comprimari e respirare le atmosfere tipiche della serie targata Gearbox Software, nonché il suo peculiare umorismo, mentre affrontiamo ad armi spianate e con potenti incantesimi orde di nemici apparentemente inesauribili. L'anteprima di Tiny Tina's Wonderlands.